19. yüzyıla ait Orunda Camii’nin koruma çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin projelerinden biri olan Lefkoşa’nın güneyinde Orunda köyünde bulunan 19. yüzyıla ait tarihi Orunda Camii’ndeki konservasyon (koruma) çalışmaları tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal katkısıyla ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle, geçen yılın başından bu yana Orunda Camii’nde yürütülen koruma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

1964 yılına kadar Orunda Camii, mescit olarak kullanılıyordu.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Orunda Camii’ndeki çalışmaların tamamlanması hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Tuncay, Orunda Camii’nin geçmişinin 19. yüzyıla dayandığını belirterek, caminin yanı sıra yanında bir okul ve bir de yardımcı bina bulunduğunu, camide yapısal sıkıntılar, yıkılma durumu söz konusu olduğunu belirtti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak camide Orunda Camii’nde bir konservasyon çalışması yürüttüklerini anlatan Tuncay, “Bu çalışma çerçevesinde, Orunda Camii ve yanındaki okul binası ile yardımcı bina kullanılabilir hale getirildi” dedi.

Orunda Camii’ndeki çalışmaları kapsamında, bitki örtüsü temizliği, duvar çatlak onarımı, aşınmış bölümlerin yeniden inşası, kolay erişim için çelik rampa ve giriş basamaklar yapıldı. Çatı tamamen yenilenirken minber ve mihrabın konservasyonu yapıldı. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için iç ve dış yüzeyler sıvayla kapatıldı ve yeni bir drenaj kanalı oluşturuldu.

Tuncay, 28 Eylül Çarşamba günü koruma çalışmalarının tamamlanması vesilesiyle Kültürel Miras Teknik Komitesi üyeleri olarak Orunda Camii’ne ziyarette bulunacaklarını da açıkladı.

Tuncay, Güney’de üç camide daha koruma çalışmalarının başlayacağını belirterek, bu çalışmaların Vuda, Maroni ve Lefkara Camiilerinde yürütüleceğini bildirdi.

TAK Haber: Anıl Işık

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23/09/2022 15:34