19.Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Tenis Müsabakaları Başlıyor
Dr. Fazıl Küçük oyunları kapsamında en son 2015 yılında düzenlenen tenis müsabakaları, bu yıl 4 ülkenin katılımı ile gerçekleşiyor.
15/10/2019
|
|
Türkiye, Polonya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımları arasında gerçekleşecek.
Müsabakalar 16-18 Ekim 2019 tarihlerinde saat 16:00 da Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşecek. Müsabakalarda KKTC Milli Takımı, Antrenör Mustafa Ülker’in kaptanlığında 2019 milli takım seçmelerinde, milli takıma girmeye hak kazanan sporcular Elçin Özbilen, Sevim Akbaş, Aren Baybars, Turgay V. Hıdıroğlu oldu.