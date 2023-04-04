190 kilogram kaçak et ele geçirildi
04/04/2023
Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 190 kilogram sığır eti tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 15:15 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC 'ye geçmeye çalışan H.A.(E-36)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 190 kilogram sığır eti tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.