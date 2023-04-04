190 kilogram kaçak et ele geçirildi

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04/04/2023

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190 kilogram kaçak et ele geçirildi

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 190 kilogram sığır eti tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 15:15 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC 'ye geçmeye çalışan H.A.(E-36)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 190 kilogram sığır eti tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

04/04/2023 16:59
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TAGS: 190 kilogram kaçak et ele geçirildi
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