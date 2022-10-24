1915'den günümüze yaşatılan en önemli kültür mirası ''Bittacılık''

Ferhat Yeşilada ilk sinema filmi ''Bittacılık'' ile 2000 filmden ilk 56 girmeyi başardı.

Kültürümüzün giderek daha da azalan Kıbrıs'ın otantik fırınlarına ve Girne'nin en eski fırınlarından Hüseyin Bittacı'ya odaklanan Ferhat Yeşilada Limasol'da katıldığı Uluslararası Kısa Film Festivalinde 2000 filmden ilk 56 ya girmeyi başardı.

Bizlere biraz yaşanan süreci ve festivali anlatır mısınız?

Ferhat Yeşilada: 2000 film arasından uluslararası kısa film festivaline Bittacı adlı ilk kısa filmim ile seçilmem , beni çok mutlu ve gururlu kılmıştır. Amacım dedelerimizden babalarımızdan gelen bu ve bunun gibi kültürlerimizi devam ettirmek, yaygınlaştırmak ve çoğaltmaktır. Mesleğim film yapmak değildir, Fransa’da çalıştığım şirkette müzeleri dijital ortama aktarıyoruz.

Aklınıza nereden geldi kısa film yapmak?

Ferhat Yeşilada: Kısa film veya belgesel yapmak benim hobimdir.

Başka Projeleriniz var mı?

Ferhat Yeşilada: Limasol’da kaldığım sürede Güney Kıbrıs’ta yaşayan Türkler ile konuşma ve röportaj yapma fırsatım oldu. Belki ikinci film olarak Güney Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin filmini yapabilirim, bunu zaman gösterecek.

Bu habere tepkiniz:



24/10/2022 10:01