193 kişi Ares City Run İle Lefkoşa’da koştu

Ares Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ares City Run yarışı Lefkoşa’da başarı ile gerçekleşti

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28/02/2022

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193 kişi Ares City Run İle Lefkoşa’da koştu

Ares Spou Kulübü tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve geleneksel olarak her yıl gerçekleştirileceği açıklanan “ARES CITY RUN” yarışı Pazar günü Lefkoşa’da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atletizm Federasyonu ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleşen koşu yarışına 223 kişi kayıt yaptırmıştı.

Koşu, yüzme, bisiklet ve triathlon branşlarında 2014 yılından beridir faaliyet gösteren Ares Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ARES CITY RUN yarışında sporcular 5 kilometre ve 10 kilometre mesafelerinde yarıştı.

Lefkoşa’da Dereboyu Café Pascucci önünde başlayıp biten yarışın startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Yarışın startında ve finişinde bulunarak konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy ve ekibine teşekkür ederek tüm herkesi kutladı.

Toplam 193 kişinin start aldığı yarışmanın 5 kilometre ve 10 kilometre kadın-erkeklerde genel klasman ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri yarış sonunda verildi.

SONUÇLAR ŞÖYLE:

GENEL KLASMAN SONUÇLARI

5 KLOMETRE ERKEKLER GENEL KLASMAN

Sıra No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

VELİ ATİKOĞLU

28

0:18.26

2

ERSAN ÇOKER

29

0:18.36

3

EKREM KAİDE

39

0:20.13

 

5 KİLOMETRE KADINLAR GENEL KLASMAN

Sıra No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

ŞİRİN BİLGİNAYLAR

29

0:22.45

2

AYCA SAĞALTICI

21

0:24.46

3

HADİS KORBACHEH

31

0:26.28

 

10 KİLOMETRE KADINLAR GENEL KLASMAN

Sıra No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

SUNA EVRAN ELMAS

37

0:43.36

2

MİNE DEVRİM

26

0:44.23

3

AYLAR GHAZUİNİ

23

0:47.27

 

10 KİLOMETRE ERKEKLER GENEL KLASMAN

Sıra No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

HALİL İRİ

28

0:37.12

2

CEMAL İNECİ

47

0:37.18

3

DOĞA AYCAN DÖNMEZER

40

0:40.25

 

 

 

5 KİLOMETRE KADINLAR YAŞ KATEGORİLERİ

         

BÜYÜK KADINLAR

U18 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

139

NİNA MELVİN

15

0:32.25

2

126

İLAYDA TEKER

15

0:35.12

3

116

FULYA NEJLA SÖNMEZ

16

0:38.18
         

BÜYÜK KADINLAR

18-24 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

106

BEYZA CELME

20

0:28.40

2

128

KAYRA MATTİX

20

0:31.14

3

145

SELİN ACAN

23

0:31.29
         

BÜYÜK KADINLAR

25-29 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

157

ZÜHRE ACERMAN

28

0:30.14

2

142

PÜREN EDA GÖZER

29

0:31.13

3

123

HEMİLA SHAHZADEH

26

0:35.16
         

BÜYÜK KADINLAR

30-34 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

114

EMİNE ULUÇAY

33

0:27.27

2

133

MELİZ REDİF

33

0:27.46

3

144

SEDA  ALİBEŞİR

34

0:27.46
         

BÜYÜK KADINLAR

35-39 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

137

NAİLE GÜNBAY

38

0:26.35

2

101

ARLENKA PAOLA ALTINGÜNEŞ

37

0:35.19

3

109

CEMRE EREL

37

0:58.25
         

BÜYÜK KADINLAR

40-49 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

150

SÜREYYA VUDALI

43

0:29.31

2

155

YETER GÜNSAY

41

0:31.58

3

125

INESA ÖNDEROL

44

0:32.19
         

BÜYÜK KADINLAR

50+ Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

130

MAUREEN JENNİNGS

60

0:28.27

2

119

GÜLCAN NASİROĞLU

54

0:32.28

3

115

FATMA BEHLÜL

54

0:43.20

 

 

5 KİLOMETRE ERKEKLER YAŞ KATEGORİLERİ

         

BÜYÜK ERKEKLER

U18 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

206

AYER ALÇICI

15

0:24.29

2

202

AHMET ERDEN

17

0:25.25

3

275

TUNÇ BERK SARI

17

0:27.01
         

BÜYÜK ERKEKLER

18-24 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

224

ENİS ALÇICI

18

0:20.20

2

236

HAZEM MABROUK

22

0:20.42

3

254

MUHAMMED HİZAN

22

0:21.54
         

BÜYÜK ERKEKLER

25-29 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

251

MEHMET KORKUT

26

0:23.08

2

225

ERAY ÇOBAN

25

0:27.20

3

218

DERVİS KUTBAY

28

0:29.59
         

BÜYÜK ERKEKLER

30-34 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

201

AHMET ARNAVUT

32

0:20.43

2

245

KEMAL ŞAH

32

0:22.29

3

230

GÖRKEM ÖZBİLEN

31

0:22.29
         

BÜYÜK ERKEKLER

35-39 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

234

HASAN DENİZ AKBORA

36

0:24.21

2

243

KANİ BİLGİNAYLAR

35

0:26.18

3

222

EMİN İNSEL ZEYTİNOĞLU

38

0:29.35
         

BÜYÜK ERKEKLER

40-44 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

271

SİNAN SOYKAN

40

0:20.40

2

264

OSMAN KARAL

44

0:22.38

3

213

BORA ŞEN

42

0:25.04
         

BÜYÜK ERKEKLER

45-49 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

270

SEVKİ AHCIHOCA

49

0:21.22

2

269

SERTAÇ İPEKÇİOĞLU

45

0:21.23

3

262

OLÇAR KIRCA

46

0:22.20
         

BÜYÜK ERKEKLER

50-54 Yaş Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

263

OSMAN ATAKAN

50

0:23.52

2

238

İBRAHİM ALTINAY

53

0:24.58

3

246

KURT DUFFİELD

54

0:28.28
         

BÜYÜK ERKEKLER

55+ Yaş ve Yaşüstü Grubu Sonuçları

5 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

239

İBRAHİM AZKAL

57

0:24.24

2

219

DERVİŞ ATAKAN

56

0:25.40

3

215

CEVDET SARPER GÖKEL

65

0:32.37

 

 

10 KİLOMETRE KADINLAR YAŞ KATEGORİLERİ

         

BÜYÜK KADINLAR

18-24 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

305

DUYGU AĞCABAY

20

0:55.18

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 
         

BÜYÜK KADINLAR

25-39 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

316

MELDA ÜNAL

37

0:49.37

2

312

GÜLTEN DEMİRCİ

39

1:02.34

3

 

 

 

 
         

BÜYÜK KADINLAR

40-44 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

306

ELENA NİKOLENKO

44

0:48.41

2

313

JELENA PETROVA

42

0:50.18

3

319

NURAN ÖZE

44

0:53.23
         

BÜYÜK KADINLAR

45-49 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

304

CAROLYN STENNARD

48

0:52.41

2

309

FEYZA ERKAL

45

0:54.50

3

311

GÜLSEREN DAYANIK

46

1:06.51
         

BÜYÜK KADINLAR

55+ Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

318

NİLGÜN VARER

57

0:58.43

2

310

FİONA ADDİNGTON

56

1:01.28

3

314

KADRİYE DEBRELİ

58

1:01.58

 

10 KİLOMETRE ERKEKLER YAŞ KATEGORİLERİ

         

BÜYÜK ERKEKLER

18-24 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

461

TEOMAN İBİLİ

24

0:51.18

2

414

CEMAL ÖZULU

22

0:54.45

3

407

ASAF YİĞİTTÜRK

22

0:55.48
         

BÜYÜK ERKEKLER

25-29 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

449

MAHMUT FEHMİOĞLU

28

0:46.15

2

465

YAĞIŞ NİZAM

28

0:51.20

3

439

HÜSEYİN GÜRÜN

29

1:02.14
         

BÜYÜK ERKEKLER

30-34 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

446

KEMAL ELEKTRİKÇİ

30

0:41.14

2

423

ERİM DEBRELİ

34

0:41.52

3

410

BUĞRA KORAHAN

32

0:45.12
         

BÜYÜK ERKEKLER

35-39 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

444

İSMET ABBASOĞLU

35

0:43.43

2

421

EMRE ÖZBİLGE

38

0:46.09

3

442

İSMAİL KONUK

39

0:46.48
         

BÜYÜK ERKEKLER

40-44 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

438

HÜSEYİN ARHAN

40

0:40.45

2

435

HASAN GÜNSAY

43

0:53.57

3

415

CEMİL YEŞİLADA

42

0:56.09
         

BÜYÜK ERKEKLER

45-49 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

460

TAMER ISIRGAN

49

0:43.28

2

457

SERKAN BENZİNCİ

49

0:50.45

3

462

TİMOTHY HUGHES

47

0:51.16
         

BÜYÜK ERKEKLER

50-54 Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

406

ARİF ZİNG

53

0:46.13

2

424

ERKAN EMİRZADE

51

0:46.39

3

469

CEVDET TINAZCI

51

0:51.15
         

BÜYÜK ERKEKLER

55+ Yaş Grubu Sonuçları

10 km

27 Şubat 2022

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

451

MEHMET İNECİ

58

0:47.48

2

408

AYSIN ÖZTRAK

64

0:47.49

3

464

VARGIN VARER

56

0:53.10

 

 

28/02/2022 18:04
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TAGS: 193 kişi Ares City Run İle Lefkoşa’da koştu
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