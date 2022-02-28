193 kişi Ares City Run İle Lefkoşa’da koştu

Ares Spou Kulübü tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve geleneksel olarak her yıl gerçekleştirileceği açıklanan “ARES CITY RUN” yarışı Pazar günü Lefkoşa’da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atletizm Federasyonu ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleşen koşu yarışına 223 kişi kayıt yaptırmıştı.

Koşu, yüzme, bisiklet ve triathlon branşlarında 2014 yılından beridir faaliyet gösteren Ares Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ARES CITY RUN yarışında sporcular 5 kilometre ve 10 kilometre mesafelerinde yarıştı.

Lefkoşa’da Dereboyu Café Pascucci önünde başlayıp biten yarışın startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Yarışın startında ve finişinde bulunarak konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy ve ekibine teşekkür ederek tüm herkesi kutladı.

Toplam 193 kişinin start aldığı yarışmanın 5 kilometre ve 10 kilometre kadın-erkeklerde genel klasman ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri yarış sonunda verildi.

SONUÇLAR ŞÖYLE:

GENEL KLASMAN SONUÇLARI

5 KLOMETRE ERKEKLER GENEL KLASMAN

Sıra No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 VELİ ATİKOĞLU 28 0:18.26 2 ERSAN ÇOKER 29 0:18.36 3 EKREM KAİDE 39 0:20.13

5 KİLOMETRE KADINLAR GENEL KLASMAN

Sıra No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 ŞİRİN BİLGİNAYLAR 29 0:22.45 2 AYCA SAĞALTICI 21 0:24.46 3 HADİS KORBACHEH 31 0:26.28

10 KİLOMETRE KADINLAR GENEL KLASMAN

Sıra No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 SUNA EVRAN ELMAS 37 0:43.36 2 MİNE DEVRİM 26 0:44.23 3 AYLAR GHAZUİNİ 23 0:47.27

10 KİLOMETRE ERKEKLER GENEL KLASMAN

Sıra No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 HALİL İRİ 28 0:37.12 2 CEMAL İNECİ 47 0:37.18 3 DOĞA AYCAN DÖNMEZER 40 0:40.25

5 KİLOMETRE KADINLAR YAŞ KATEGORİLERİ

BÜYÜK KADINLAR U18 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 139 NİNA MELVİN 15 0:32.25 2 126 İLAYDA TEKER 15 0:35.12 3 116 FULYA NEJLA SÖNMEZ 16 0:38.18 BÜYÜK KADINLAR 18-24 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 106 BEYZA CELME 20 0:28.40 2 128 KAYRA MATTİX 20 0:31.14 3 145 SELİN ACAN 23 0:31.29 BÜYÜK KADINLAR 25-29 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 157 ZÜHRE ACERMAN 28 0:30.14 2 142 PÜREN EDA GÖZER 29 0:31.13 3 123 HEMİLA SHAHZADEH 26 0:35.16 BÜYÜK KADINLAR 30-34 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 114 EMİNE ULUÇAY 33 0:27.27 2 133 MELİZ REDİF 33 0:27.46 3 144 SEDA ALİBEŞİR 34 0:27.46 BÜYÜK KADINLAR 35-39 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 137 NAİLE GÜNBAY 38 0:26.35 2 101 ARLENKA PAOLA ALTINGÜNEŞ 37 0:35.19 3 109 CEMRE EREL 37 0:58.25 BÜYÜK KADINLAR 40-49 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 150 SÜREYYA VUDALI 43 0:29.31 2 155 YETER GÜNSAY 41 0:31.58 3 125 INESA ÖNDEROL 44 0:32.19 BÜYÜK KADINLAR 50+ Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 130 MAUREEN JENNİNGS 60 0:28.27 2 119 GÜLCAN NASİROĞLU 54 0:32.28 3 115 FATMA BEHLÜL 54 0:43.20

5 KİLOMETRE ERKEKLER YAŞ KATEGORİLERİ

BÜYÜK ERKEKLER U18 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 206 AYER ALÇICI 15 0:24.29 2 202 AHMET ERDEN 17 0:25.25 3 275 TUNÇ BERK SARI 17 0:27.01 BÜYÜK ERKEKLER 18-24 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 224 ENİS ALÇICI 18 0:20.20 2 236 HAZEM MABROUK 22 0:20.42 3 254 MUHAMMED HİZAN 22 0:21.54 BÜYÜK ERKEKLER 25-29 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 251 MEHMET KORKUT 26 0:23.08 2 225 ERAY ÇOBAN 25 0:27.20 3 218 DERVİS KUTBAY 28 0:29.59 BÜYÜK ERKEKLER 30-34 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 201 AHMET ARNAVUT 32 0:20.43 2 245 KEMAL ŞAH 32 0:22.29 3 230 GÖRKEM ÖZBİLEN 31 0:22.29 BÜYÜK ERKEKLER 35-39 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 234 HASAN DENİZ AKBORA 36 0:24.21 2 243 KANİ BİLGİNAYLAR 35 0:26.18 3 222 EMİN İNSEL ZEYTİNOĞLU 38 0:29.35 BÜYÜK ERKEKLER 40-44 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 271 SİNAN SOYKAN 40 0:20.40 2 264 OSMAN KARAL 44 0:22.38 3 213 BORA ŞEN 42 0:25.04 BÜYÜK ERKEKLER 45-49 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 270 SEVKİ AHCIHOCA 49 0:21.22 2 269 SERTAÇ İPEKÇİOĞLU 45 0:21.23 3 262 OLÇAR KIRCA 46 0:22.20 BÜYÜK ERKEKLER 50-54 Yaş Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 263 OSMAN ATAKAN 50 0:23.52 2 238 İBRAHİM ALTINAY 53 0:24.58 3 246 KURT DUFFİELD 54 0:28.28 BÜYÜK ERKEKLER 55+ Yaş ve Yaşüstü Grubu Sonuçları 5 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 239 İBRAHİM AZKAL 57 0:24.24 2 219 DERVİŞ ATAKAN 56 0:25.40 3 215 CEVDET SARPER GÖKEL 65 0:32.37

10 KİLOMETRE KADINLAR YAŞ KATEGORİLERİ

BÜYÜK KADINLAR 18-24 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 305 DUYGU AĞCABAY 20 0:55.18 2 3 BÜYÜK KADINLAR 25-39 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 316 MELDA ÜNAL 37 0:49.37 2 312 GÜLTEN DEMİRCİ 39 1:02.34 3 BÜYÜK KADINLAR 40-44 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 306 ELENA NİKOLENKO 44 0:48.41 2 313 JELENA PETROVA 42 0:50.18 3 319 NURAN ÖZE 44 0:53.23 BÜYÜK KADINLAR 45-49 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 304 CAROLYN STENNARD 48 0:52.41 2 309 FEYZA ERKAL 45 0:54.50 3 311 GÜLSEREN DAYANIK 46 1:06.51 BÜYÜK KADINLAR 55+ Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 318 NİLGÜN VARER 57 0:58.43 2 310 FİONA ADDİNGTON 56 1:01.28 3 314 KADRİYE DEBRELİ 58 1:01.58

10 KİLOMETRE ERKEKLER YAŞ KATEGORİLERİ

BÜYÜK ERKEKLER 18-24 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 461 TEOMAN İBİLİ 24 0:51.18 2 414 CEMAL ÖZULU 22 0:54.45 3 407 ASAF YİĞİTTÜRK 22 0:55.48 BÜYÜK ERKEKLER 25-29 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 449 MAHMUT FEHMİOĞLU 28 0:46.15 2 465 YAĞIŞ NİZAM 28 0:51.20 3 439 HÜSEYİN GÜRÜN 29 1:02.14 BÜYÜK ERKEKLER 30-34 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 446 KEMAL ELEKTRİKÇİ 30 0:41.14 2 423 ERİM DEBRELİ 34 0:41.52 3 410 BUĞRA KORAHAN 32 0:45.12 BÜYÜK ERKEKLER 35-39 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 444 İSMET ABBASOĞLU 35 0:43.43 2 421 EMRE ÖZBİLGE 38 0:46.09 3 442 İSMAİL KONUK 39 0:46.48 BÜYÜK ERKEKLER 40-44 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 438 HÜSEYİN ARHAN 40 0:40.45 2 435 HASAN GÜNSAY 43 0:53.57 3 415 CEMİL YEŞİLADA 42 0:56.09 BÜYÜK ERKEKLER 45-49 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 460 TAMER ISIRGAN 49 0:43.28 2 457 SERKAN BENZİNCİ 49 0:50.45 3 462 TİMOTHY HUGHES 47 0:51.16 BÜYÜK ERKEKLER 50-54 Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 406 ARİF ZİNG 53 0:46.13 2 424 ERKAN EMİRZADE 51 0:46.39 3 469 CEVDET TINAZCI 51 0:51.15 BÜYÜK ERKEKLER 55+ Yaş Grubu Sonuçları 10 km 27 Şubat 2022 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 451 MEHMET İNECİ 58 0:47.48 2 408 AYSIN ÖZTRAK 64 0:47.49 3 464 VARGIN VARER 56 0:53.10

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28/02/2022 18:04