1938 yılında gittiği Atatürk’ün cenazesini anlattı

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yılında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Herkes onun hatırasına saygıda bulunmak ve bir kez daha ona olan minnettarlığını sunmak adına tüm gün boyunca Anıtkabir’e koştu. Sosyal medya hesaplarından bu güne dair paylaşımda bulunan ünlü isimler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen’in videosu öne çıktı. Atatürk vefat ettiğinde henüz 10 yaşında olan ve o anlara tanıklık eden anneannesinin anlattıklarını kayda alan Asıltürkmen sosyal medya hesabından yazdığı;

“Anneannem, Atatürk öldüğünde on yaşındaymış. Anneannesi onu cenazeye götürmüş. Haminnesi ( arada anneannesinden bahsederken haminnem der. ) naaşının başında “evladımın ölümüne bu kadar gözyaşı dökmedim paşam” diye hıçkıra hıçkıra ağlamış. Anneannem de onun ağlamasına. Birinci fotoğraf anneannemin Facebook profil fotoğrafı. Kendi kendine yaptı dün akşamdan. İkinci video ise 1938 senesinde gittiği Atatürk'ün cenazesi ile ilgili. Defalarca dinledim, yine ağladım” satırlarıyla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.