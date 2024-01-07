1943'te gönderilen mektup nihayet adrese ulaştı

ABD'nin Illinois eyaletindeki bir çifte 80 yılı aşkın süre önce gönderilen mektup, postanede ortaya çıkınca nihayet adrese ulaştı.

DeKalb bölgesindeki postane, mektubun üstünde adı yazan Louis ve Lavena George öldüğü için onların akrabalarını aramak zorunda kaldı.

Önce bir postane çalışanı, çiftin Oregon eyaletindeki Portland'da yaşayan kızı Grace Salazar'a ulaştı. O da kardeşi Jeanette George'a haber verdi.

WIFR-TV'ye konuşan Jeannette George, şu ifadeleri kullandı:

Geçmişten gelen bir mesaj, görünen o ki hiçliğin ortasından çıkageldi, bu gayet inanılmaz. Herkes 'Aman Tanrım' dedi. Çok şaşırdık.

Jeannette George, kendisinden önce doğup kistik fibrozis yüzünden ölen ablasıyla alakalı olarak mektubun ebeveynlerine gönderildiğini belirtti. Taziye mesajının George ailesinin bir akrabasından geldiğini söyledi.

"Bir çocuk kaybetmek her zaman korkunçtur. Bu konu beni duygusallaştırdı. Ebeveynlerimin yası ve ben doğmadan önce ailemin tecrübe ettiği kayıplarla temasa geçtim" dedi.

Mektubun sahiplerini arayan postane çalışanı, sokağın adı olsa da evin numarası yer almadığı için zarfın yerine ulaşmadığını söyledi. Postacı, adının gizli tutulmasını istedi.



Independent Türkçe