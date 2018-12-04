50'lerde Kıbrıs’ta görev yapan İngiliz askerleri yeniden yargı önüne çıkabilir

1950’li yıllarda Kıbrıs’ta görev yapan İngiliz askerlerin vatandaşlara kötü muamelede bulunma ve işkence gerekçeyle yeniden yargı önüne çıkabileceği haber verildi.



Fileleftheros Daily Mail gazetesinin haberini kaynak göstererek, Kenya’nın İngiliz sömürge idaresi altında olduğu dönemde İngiliz askerlerinin kötü muamele ve işkencesine maruz kaldıklarına dair 40 bin Kenyalı’nın İngiliz hükümeti aleyhine dava açmasının, Kıbrıs ve Malezya gibi İngiliz sömürge idaresi altında olan diğer ülkelerden dava, şahitlik ve diğer yeni unsurlar ortaya çıkmasına da kapı açabileceğine işaret etti.

Habere göre İngiltere Savunma Bakanlığı’nın eski bir yetkilisi Daily Mail’e, İngiliz hükümetinin sağlam kanıtlar bulamaması halinde İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen (40 bin Kenyalının İngiliz hükümeti aleyhine) davanın yeniden açılabileceğini söyledi.



İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu gelişmeleri yorumlamayı reddettiği ancak ordu komutanlarının Başbakan Theresa May’e “işlenmiş suçlarla ilgili kovuşturmalardan kaçınılması maksadıyla kısıtlama rejimi ortaya çıkarma” çağrısında bulunduğu kaydedildi.