1958'de kaybolan cüzdan sinemada bulundu

ABD'de 1958'de kaybolan bir cüzdan, 65 yıl sonra Atlanta'daki tarihi bir sinemanın tuvalet duvarının arkasındaki boşlukta bulundu.

Cüzdanın, sinema binasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında bulunduğu kaydedildi.

CNN'e konuşan 84 yıllık sinemanın sahibi Chris Escobar, "Zamanda yolculuk yapmak gibiydi. Sonrasında cüzdanın 65 yıldır bu mahallede yaşamış gerçek insanlara ait olduğunu fark ettim ve onları bulmayı düşündüm" ifadelerini kullandı.

Cüzdanın içinde 1959 model Chevrolet ödüllü bir çekilişe bilet, manyetik alanı bulunmayan bir kredi kartı, sigorta kartları ve siyah beyaz fotoğraflar çıktı.

Cüzdanda Floy Culbreth adına düzenlenmiş bir ehliyetin de bulunduğunu söyleyen Escobar, bunun üzerine eşinden de destek alarak internette geniş bir arama yaptığını ve Culbreth'in eşi Roy Culbreth için düzenlenmiş bir biyografi sayfasına eriştiklerini söyledi.

Aileyi araştırmaya devam eden sinema sahibi, sonunda Culbrethlerin kızı Thea Chamberlain'e ulaşmayı başardıklarını aktardı.

Escobar, "Bu tarihi yeri korumak ve işletmek her zaman ayrıcalıklı hissettirmişti. Ancak böyle bir aile yadigarını geri teslim etmek, büyük bir hediye" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Thea Chamberlain, annesi cüzdanı kaybettiğinde sadece 6 yaşında olduğunu belirtirken, "Bu çok dokunaklıydı. Bir sürü hatıra geri geldi ve bir anlamda annemi de geri getirdiler" diye konuştu.

Culbreth ailesinden birkaç kuşağın, cüzdanı geri almak ve bir anma düzenlemek için kasımda bir araya geldiği belirtildi.

Escobar, "Çocuklar, torunlar ve küçük torunlar orada bizimleydi. Culbreth ailesinin birkaç nesli, bu kayıp aile yadigarını almak için yeniden buluştu" ifadelerini kullandı.



Independent Türkçe