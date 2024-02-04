1968 sürücü kontrol edildi, 7'si tutuklandı!

ads ads ads ads
04/02/2024

ads
1968 sürücü kontrol edildi, 7'si tutuklandı!

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1968 araç sürücüsü kontrol edildi, 7 araç sürücüsü tutuklandı.

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1968 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 262’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 105’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 415 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

7 sürücü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

04/02/2024 11:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: trafik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.