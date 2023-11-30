1974 Dönemi ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin en tartışmalı ve etkili dışişleri bakanlarından olan Henry Kissinger, 100 yaşında yaşamını yitirdi. "Dünya siyasetini belirleyen adam" olarak bilinen Kissinger, ABD ile ilgili bir çok önemli kararın da sahibi.

Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı. Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Kissinger, Kıbrıs için özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı iken hatırlanıyor.

Kissinger 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı ancak bu ödül Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüller arasında yerini aldı.

Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.

Kissinger ödüle, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.

Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti.

New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.