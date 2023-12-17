“1974’ü Unutmuyorum” sloganıyla büyüyen bir Cumhurbaşkanı’yım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis, bir anma töreninde yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi.

Hristodulidis, Crans Montana’da 2017’de kaldığı yerden müzakerelere devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Hristodoulidis, “ Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatımla, '1974’ü Unutmuyorum” sloganıyla doğup büyüyen biri olarak, bugünkü fırsatı kullanıp, müzakerelerin 2017'de askıya alındığı yerden yeniden başlatılmasına hazır olduğumu yinelemek istiyorum." dedi. .

Rum Lider, üzerinde mutabakata varılan çerçeveye dayalı olarak diyalogun yeniden başlatılması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin özel temsilci atama kararını memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

“Kuşkusuz, yüzleşmemiz gereken zorluklar çok fazla” diyen Hristodulidis, “ Hepimiz, birlik içinde ve aynı fikirde olmamız gerekir” diye ekledi