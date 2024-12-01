1983’ten 2024’e toplumsal eylemler…

Fransızlar, ihtilale başlamadan önce örgütlenmeleri gerektiğini biliyorlardı. Bir sebep, bir olay… Ama en önemlisi herkesi kucaklayan “bir an” gerekiyordu. Bastille Hapishanesi önünde toplandılar. 20 bin kişi… 14 Temmuz 1789. Tarih baştan yazıldı…

Fransız İhtilali, "Eşitlik ve Özgürlük” ilkelerinin yayılması noktasında derin anlamlarla yüklüdür.

KKTC tarihinde binlerce eylem, miting hatta sivil itaatsizlik olayları yaşandı.

Tarihsel süreçte, 1970’li, 80’li, 90’lı, 2000’li yıllarda Kıbrıs Türkü, meydanları doldurmaya devam etti.

Kıbrıs Türk demokrasi tarihinde gün oldu 80 binler meydana indi.

Ancak günümüzde Kıbrıs Türk toplumunun eylem biçiminin değiştiği gözlemleniyor. Yani eskiden sokakta aranan hak, bugün sosyal medya üzerinden arandığı herkesin ortak kanısı.

Sosyal medya örgütlenme yerinden ziyade eylemin yapıldığı yer olarak kalıyor.

En yakın örnek olarak Mama Skandalı’nı ele alacak olursak polis raporuna göre alkollü mamadan zehirlenen 20 günlük bir çocuk hayatını kaybetti.

O gün sosyal medyada belki de binlerce gönderi paylaşıldı ancak 12 ayrı sendika, STK, siyasi parti imza koymasına rağmen 7 Kasım 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan sayısı 20 kişiyi geçemedi.

Gündüz: Sokak eylemleri henüz bitmedi. Ama bitecek…

Sosyolog Hakan Gündüz, ülkemizde sokak eylemlerindeki katılımın düşüklüğünü “Sokak eylemleri henüz bitmedi. Ama bitecek…” diyerek özetliyor.

Gündüz, sosyal medyadaki örgütlenmenin sokağa yansımadığından yakınarak, halkın sendikalara artık güven duymadığını bunun temek nedeninin ise “Etkisizlik” olduğunu söylüyor.

Annan Planı sürecindeki eylemlerin önemine dikkat çeken Gündüz, “Eylemi yaptığınızda sonuç almazsanız yaşanan toplumsal hayal kırıklığı bir sonraki enerjinin birikmesine engel olur” dedi.

Sorakın: Zümresel sorunlardan çok toplumsal sorunlara odaklanmalıyız…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası eski başkanlarından Erdoğan Sorakın, geçmişte verilen mücadeleler sonucu bugün sendikaların eylem yapma nedenlerinin birçoğunun ortadan kalktığına dikkat çekiyor.

Bugün dünyada da olduğu gibi ülkemizde bireyselliğin ön plana çıktığından yakınan Sorakın “2002 yılında sendikalar, STK’lar, örgütler, partiler, dernekler ortak hareket edebiliyordu. Toplumsal konular için birlikte hareket etme yeteneğini kaybettik...” dedi.

Zümre sorunlarının bir tarafa bırakılarak toplumsal sorunlara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan Sorakın “Eğer toplum sorunları çözülürse zümre sorunlarında çözüleceğini bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Soyer: Annan Planı sürecinde ev ev gezip planı anlattık…

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de toplumsal hareketlerin ve eylemlerin şekillenmesinde en önemli rolü 1968 kuşağı üstlenir. 68 kuşağının ülkemizdeki temsilcilerinden Eski başbakan, sendikacı Ferdi Sabit Soyer, Türkiye’de öğrenci oldukları dönemde eylemlerin nasıl yapıldığını yerinde öğrendiklerini anlattı.

Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin sosyal medyayı kullanması gerektiğini ancak üyeleri ile yüz yüze ilişkiyi koparmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunan Soyer, ülkede sendikaların ortak bir mücadele verememesinden yakındı.

Sendikaların bugün üye ile yüz yüze diyalogdan eksik olduğunu vurgulayan Soyer, “Annan Planı sürecinde biz köy köy, mahalle mahalle gezdik. Planı herkese en ince detayına kadar anlattık. Bu toplumun Annan Planı özelinde ciddi bilgi sahibi olmasına neden oldu. Ayrıca plana karşı dezenformasyonun da önüne geçti” dedi.

Soyer, yüz yüze diyaloğu bugün tüm sendikalara, sivil toplum örgütü yöneticilerine ve siyasi parti temsilcilerine gündemlerinin başköşesinde tutmaları yönünde tavsiyede bulundu.

KKTC kuruldu, ilk toplumsal eylem 21 Kasım'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu gün Halkın Sesi gazetesi “Mahşeri Bir Kalabalık” kelimelerini kullanarak coşkuyla bir araya gelenleri manşetine taşıdı. Kıbrıs Türkü neşeyle, coşkuyla kutladı Cumhuriyet’ini. Hiçbir sınır ayırmadı birisini yanındakinden.

18 Kasım 1983’te BM Güvenlik Konseyi, KKTC’nin bağımsızlık ilanını Uluslararası Hukuka aykırı olarak nitelendirmiş ve 541 sayılı kararıyla geçersiz kılmıştır.

BMGK’nın söz konusu kararının ardından 21 Kasım 1983 günü Kıbrıs Türkü kutlama heyecanını evde bırakıp sokaklara döküldü. Bu sefer 300’ü bulan çeşitli partinin, kurumun, kulübün ve STK’nın bir araya gelmesiyle örgütlenen halk köylerden şehirlere akın etti. Kıbrıs Türkü, cumhuriyet ilanının hemen ardından ilk örgütlü eylemini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş dönem ruhunu “Birliğimizi bir kez daha gösteriyoruz” sözleriyle özetledi ve 25 Kasım günü sokaklar cumhurbaşkanının çağrısıyla kükredi.

Türkiye hapşırdı KKTC nezle oldu…

1990’lı yıllar Türkiye ekonomisinin alt üst olduğu bir dönemdi. Elbette Türkiye’de yaşanan sıkıntı ilerde ülkemizde de yaşanacaktı. 1998 yılında, Türkiye'nin IMF ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde aldığı ekonomik tedbirler KKTC'yi olumsuz şekilde etkilemeye başlamıştı. 1998 yılının sonunda ülkede Derviş Eroğlu başkanlığında UBP’nin 24 milletvekili, TDP’nin ise 7 milletvekili ile Mustafa Akıncı’nın Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı’yla hükümet kuruldu.

1999 yılının başında çiçeği burnunda UBP-TKP hükümeti, yaşanan ekonomik dar boğazda devlete nefes aldırabilmek için iğneden ipliğe her şeye zam yapıyordu.

Söz konusu zamlar halkta huzursuzluğu tırmandırırken ülke genelinde sendikalar, sivil toplum örgütleri bir araya gelmeye başladı. Ortak eylemler, ortak yürüyüşler ve protestolar artarak devam etti.

Temmuz 1999’da bir araya gelen 17 sendika ve sivil toplum örgütü Demokrasi Platformu çatısı altında birleşme kararı aldılar.

Demokrasi Platformu, ilk eylemini zamları protesto etmek için yapıyor, 2 Ağustos 1999’da ülke genelinde 600 otobüs ve 300 taksi sefere çıkmayarak hükümete sesini duyurmaya çalışıyordu.

Demokrasi Platformu, Kıbrıslı Türkler’in sendikal anlamda 1990’lı yılların sonunda örgütlü mücadelesinin en önemli örneklerinden biridir. Çünkü ortak mücadeleye katkı koyma noktasında bir araya gelindiğinin en güzel gösteresidir.

Bankalar Krizi…

2000 yılının ilk günlerinde göstere göstere gelen kriz patlak verdi ve bankalar art arda batmaya başladı. 6 yerel bankanın peş peşe iflası sonrası 50 bin mağdur seslerini duyurmak istediler.

Krizin bir süreç içerisinde kademeli bir şekilde yaşanması mudilerde ciddi bir öfke yaratmış, mudiler Bankazedeler Eşgüdüm Komitesi’nde örgütlenmişti.

2000 yılının 24 Temmuz’unda, ülke tarihine “Kara Gün” olarak geçecek o eylemi kimse tahmin edememişti. Eylem karşısında polis dahi o çapta bir önlem alamamıştı. 3000 mudi önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem gerçekleştirdi ardından ise Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdüler.

Çağrılarına cevap bulamayan öfkeli mudiler, meclisi adeta talan etti. Binlerce mudi, meclisi basmış, meclisin kürsünü işgal etmişti.

elli bin mağdurun hakkını üç bin kişinin savunması, onlarca tutuklamaya, onlarca da davaya sebep olmuştu.

“Yıkım Paketi”

Bankalar krizi sonrası Türkiye ve KKTC bürokratları önlemler kapsamında sosyo-ekonomik bir paket üzerinde çalıştılar. Bu paket KKTC halkının sendikal mücadeleler ile kazandığı hakları tehdit eder nitelikteydi. Buna karşın bir araya gelmek hususunda toplumun her kesimini kucaklayan 41 örgüt, süreci “Yıkım Paketi” ismiyle nitelendirip aynı çatı altında buluştu. Yine aynı dönemde, gazeteci Şener Levent’in casusluk suçlamalarıyla yargılanması bu hareketi perçinlemişti.

O dönemde “Bu Memleket Bizim” sloganı 41 örgütün hareket manifestosu haline gelmiştir.

Program;

-Kamudan bankacılığa, vergi sisteminden tarıma kadar her alanda yapısal reformuna gidilmesini öngören paketin detayları şöyleydi;

-KDV oranlarının ocak ayından itibaren artması,

-Kalkınma vergisi adı altında yeni bir vergi gelmesi,

-Kamuda istihdamların durması,

-Ek mesailere karşı izin verilmesi,

-Sosyal yardımların yeniden düzenlenmesi

- Telekomünikasyon dahil birçok kuruluşun özelleştirilmesi.

Ortak Vizyon:

2002 yılına geldiğinde Annan Planı süreci ülkede etkisini sürdürürken 86 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi “Ortak Vizyon” adı altında bir görüş ortaya koydu. Ortak Vizyon’un temel görüşü “Kıbrıs'ta Çözüm ve Avrupa Birliği üyeliğiydi.

Ortak Vizyon’un açıklandığı gün gazeteci Şener Levent ise Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a hakaret suçlamasıyla yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Annan Planı

Annan Planı sürecinde Kıbrıs Türk halkı yeniden sokaklardaydı. Annan Planı sürecini kapsayan 1999-2004 yıllarında onlarca kitlesel eylemler düzenledi.

Plana destek anlamında ilk kapsamlı miting 27 Kasım 2002 tarihinde İnönü Meydanı’nda Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon Eylem Komitesi tarafından organize edildi.

27 Kasım tarihinin önemi: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Anan, planın ikinci kez revize edilmiş taslağını Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Rum Lider Glafkos Klerides'e sundu.

Aynı gün İnönü Meydanı dolup taşıyor Yenidüzen Gazetesi “Fazla Söz Gerek Yok” Kıbrıs Gazetesi ise “Kıbrıs Türkü kararını verdi: Çözüm ve AB” manşetlerini atıyordu.

Dönem kaynakları söz konusu mitinge 15 bin kişinin katıldığını yazdılar.

Mitingde "Çözüm hemen şimdi!" "AB’ye evet!" "Barış ve birleşme istiyoruz!" sloganları atıldı.

26 Aralık 2002’de Bu Memleket Bizim Platformu İnönü Meydanı’nda “Çözüm, AB ve Barış Mitingi” düzenliyordu. Dönem kaynakları söz konusu mitinge 15 bin kişinin katıldığını yazırken, Yenidüzen Gazetesi “Beş on kişiydiler” manşetini attı.

14 Ocak 2003’te yine İnönü Meydanı'nda yapılan miting, tarihin en büyük katılımlarından birini gördü.

Dönem kaynakları mitinge 80 bin kişinin katıldığını yazıdı.

“Çözüm ve AB için kararlılık” mitingi Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon tarafından düzenlendi.

27 Şubat 2003 tarihinde BM Genel Sekreteri Kofi Annan adaya geldi ve 3. planı taraflara sundu. Annan, Denktaş, Klerides ve Papadopulos ile görüştü, “Şimdi sözü Türklere ve Rumlara bırakalım” dedi.

Annan, liderlere doğrudan referandum önerdi ve 28 Şubat’ta bir yanıt istedi. Denktaş kararı meclisin vereceğini söyledi.

İnönü meydanına o gün belki de Kıbrıs tarihinin en kanlı eylemi gerçekleşebilirdi.

Miting meydanında sabah saatlerinde yapılan aramada 2 ayrı bomba bulundu. Söz konusu bombaların kim tarafından konulduğu bugün halen bilinmiyor.

Dönem gazeteleri, 60-70 bin kişinin hep bir ağızdan “Çözüm ve AB” mesajı verdiğini yazdı.

Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon aynı süreçte kitlesel eylemlerin yanı sıra meclisin önünde de eylemler düzenledi.

Denktaş’ın referandum kararını meclisin vereceğini söylemesi üzerine 4 Mart günü yine Orak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu, liderlerin 10 Mart Lahey randevusu öncesi meclisin önüne yürüdü. Eyleme katılan kalabalık, dikili taştan Girne Kapısı’na kadar uzanıyordu.

5 Mart 2003 tarihinde yine BMBP Ortak Vizyon 300 araçlı bir eylem yaptı.

6 Mart tarihinde TBMM, referandum kararını Cumhuriyet Meclisi’ne bıraktı. 3. Annan Planı’nın, Türk tarafının beklentilerini karşıladığı mesajı verilmişti.

7 Mart 2003’te BMBP ve Ortak Vizyon, meclis önüne “Referandum İçin Kararlılık Yürüyüşü ve Eylemi”ni düzenledi. Cumhuriyet Meclisi’nin referandum kararını vermesi beklenen o gün, gazetelere ilanlar verilmiş toplum meclisin önüne davet edilmişti.

Aynı gün, “Plana Evet” diyecekler meclis önündeyken, ”Plana Hayır” diyecekler ise Atatürk Meydanı’nda “Egemenlik ve Varoluş Mitingi” gerçekleştirdiler.

Egemenlik ve Varoluş Mitingi’ne Cumhurbaşkanı Denktaş, Başbakan Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Salih Miroğlu, Kamu-Sen, Çiftçiler Birliği ve İlk-Sen destek verdi.

Aynı gün UBP-DP hükümeti meclisi açmamıştı. On binler sokaktaydı.,

14 Nisan 2004 günü, o dönem ülkenin en büyüğü olan Kıbrıs Gazetesi “Haydi Mitinge” manşeti atıyor, İnönü Meydanı hınca hınç doluyordu.

22 Nisan 2004 tarihi Annan Planı süreci içerisinde en dikkat çeken mitingiydi. Başkent Lefkoşa hem “Plana Evet” oyu verecekleri hem de “Plana Hayır” oyu verecekleri ağırladı.

İnönü Meydanı’nda “Plana Evet” diyenler, Lefkoşa Terminal bölgesinde ise “Plana Hayır” diyenler miting düzenledi.

Dönemin milletvekillerinden ve CTP-BG’de Annan Planı’na ilişkin iç işlerini ve organizasyonları yöneten Ferdi Sabit Soyer, 22 Nisan 2004 mitinginin KKTC tarihi açısından farklı bir noktasına dikkat çekiyor.

Soyer, o gece İnönü Meydanı’nda 80 bin kişinin “Evet” diye haykırdığını, kuş uçuşu 700 metre Terminal bölgesinde on binlerce kişinin “Hayır” diye haykırdığını söyledi.

Lefkoşa’da ciddi bir karşıt görüş kalabalığın karşı karşıya geldiğini fakat tek bir hadise bile yaşanmamasının, ülkenin önemli değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Soyer, “Mitingler bittiğinde binlerce kişi bir birini selamlayarak evlerine döndü. Herkes kendi tezini ortaya koymuş demokratik bir gece yaşanmıştı.” dedi.

24 Nisan 2004 günü Kıbrıs adası tarihi açısından en önemli günlerden biriydi. Ülkede 4 yıldır devam eden “Evet-Hayır” tartışması adanın güneyinden gelen yüzde 75.83’lik “Hayır” oyu ile kapanmıştı.

Sosyolog Hakan Gündüz, söz konusu sonuca ilişkin “Kıbrıs Türkü Annan Planı karşı bir irade ortaya koyup da bu denli sahip çıkmasına rağmen sonuçlar hüsrana neden olmuştu. Orada büyük ölçüde toplumsal eylemlerle ilgili bir kırılma yaşandı.” yorumunda bulundu.

Toplumsal Varoluş Mitingleri...

2010-2012 dönemini kapsayan "Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı" ve “Göç Yasası” olarak bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Kıbrıs Türk sendikaları tarafından şiddetle reddedildi.

Sendikalar tarafından “Özelleştirme Yasa Tasarısı” ve “Dayatma Paketi” olarak isimlendiren program ülkede geniş çaplı eylemlerin başlamasına neden oldu.

O dönem çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütünün oluşturduğu Sendikal Platform tarafından ülke çapında 3 büyük eylem yapıldı.

Eylem öncesi Sendikal Platform eylem sürecinin Ulusal Birlik Partisi hükümetinin istifasına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

28 Ocak 2011 tarihinde İlk Toplumsal Varoluş Mitingi, dönem kaynaklarına göre yaklaşık elli bin ila seksen bin kişinin katılımı ile Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Mitinge iki farklı yerde toplanarak katılan sendika ve örgütler, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde birleşerek meclis arkasından İnönü Meydanı'na yürüdü.



29 Ocak 2011 Kıbrıs Gazetesi “İnönü Meydanı referandum sonrasında ilk defa böyle bir kalabalık gördü” başlığını kullandı.

Birinci Toplumsal Varoluş Mitinginde "Türkiye Elini Yakamızdan Çek", "Biz Kıbrıslıyız, Türkiye’ye Benzemeyiz", "Ne Ankara Ne Atina, Biz Kıbrıslıyız" yazılı pankartların açılması Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çekti.

Erdoğan, KKTC'de en düşük memur maaşının 10 bin TL olduğunu ileri sürerek "Beyefendi 10 bin TL alıyor ve bir de bu eylemi yapıyor” dedi. Sonrasında ise yine Erdoğan’ın "Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardır. Biz destekliyoruz, bunun karşılığı olması gerekmiyor mu" söylemi KKTC’de geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye yetkililerinin bazı haklı tepki içine girmesinin doğal olduğunu ancak yanlış ve eksik ilgilendirmeden kaynaklanan açıklamaların Kıbrıs Türk halkını üzdüğünü açıkladı.

Başbakan İrsen Küçük ise Erdoğan'ın açıklamalarının, duyduğu derin üzüntüden kaynaklandığını belirtti.

Erdoğan 6 Şubat 2011’de yaptığı ikinci bir açıklamada "Bu, KKTC halkının bir yaklaşımı değildir. Bu gruba karşı gerekli tavrı zannediyorum ki KKTC yönetimi alacaktır" dedi.

Başbakan İrsen Küçük ve 4 bakanın 12 Şubat 2011’de Ankara ziyaretiyle gerginlik yatıştı.

2 Mart 2011’te 2. Toplumsal Varoluş Mitingi, “Özelleştirme Yasa Tasarısı”ndan ziyade dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Besleme” söylemine tepki niteliğindeydi. Mitingde açılan pankartlarda “Biz Kıbrıslı Türküz sen kimsin?”, “Ne Türkiye’ye rehin ne Rum’a yama” yazarken 28 Ocak'taki mitingden farklı olarak TC ve KKTC bayraklarının çokluğu ise gazetelere not olarak düşüldü.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti bayrakları miting alanına sokmak isteyen bazı kişilere izin verilmedi.

Kıbrıs Gazetesi mitinge 60 ila 80 bin kişinin katıldığını yazıyor “Tarihi günlerinden birini yaşayan İnönü Meydanı’nda Ankara’ya gönderilen mesaj, nüfus patlamasıyla ilgiliydi: Kaldıramıyoruz” manşetini atıyordu.

7 Nisan 2011’de "3. Toplumsal Varoluş Mitingi" bu kez Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleştirildi. Mitingde açılan pazı pankartlar ve Rum bayrağı nedeniyle arbede yaşandı.

Polis "İşgalci TC Kıbrıs'tan Defol" yazılı pankarta müdahale etti. Dönem kaynakları diğer iki mitinge göre katılımın daha az olduğunu yazarken, 7 Nisan mitingi, toplumsal varoluş hareketinin en son büyük eylemi olarak tarihe geçti.

Mitingde açılan pankarta ve atılan sloganlara Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Başbakan Küçük'ten kınama geldi. Atılan sloganların Kıbrıs Türkü'nün görüşlerini temsil etmediği bildirildi.

Sendikalar en az güven duyulan kurumlar listesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde yüzlerce hatta binlerce eylem gerçekleştirildi. 1983-2013 yıllarını incelediğimizde 4 temel konuda büyük kitlesel eylemler görüyoruz.

Bunlar, 1983 KKTC’nin kuruluşu dönemi kitlesel eylemler, 1999-2000 döneminde yaşanan ekonomik paket eylemleri ve Bankalar Krizi, 2000-2004 Annan Planı süreci ve 2011-2013 Toplumsal Varoluş Mitingleri.

Türk Haber Ajansı, Yenidüzen Gazetesi, Kıbrıs Gazetesi, KTÖS, KTTO ve o dönemleri ele alan dijital haberleri incelediğimizde eylemlere katılım rakamlarında farklılıklar vardır fakat farklılık gösteren rakamları bugün ile kıyasladığımızda bugün düzenlenen eylemlere katılım sayısının hayli düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Haziran 2024 tarihinde 500 kişinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına bakıldığında, “En az güven duyulan kurumlar” listesinde hükümet ve cumhurbaşkanlığının ardından sendikaların gelmesi dikkat çekmektedir.

Söz konusu ankette “Bu dönemde sendikaların da en az güven duyulan kurumlar arasına girmiş olması ilginçtir” yorumu yapılmıştı.

Eylemler sosyal medyada başlayıp orada bitiyor…

Yakın dönemde yaşanan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” ve “Mama skandalı” konularını ele alacak olursak toplumsal tepkilerin sosyal medyada daha güçlü verildiği sonucuna ulaşabiliriz.

2 Ocak 2020 tarihinde “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” ismiyle sosyal medya üzerinden Fikri Marasalı tarafından açılan sayda çok kısa sürede 39 bin insana ulaştı. Marasalı, ülkede o dönem yapılan seyrüsefer zammına dikkat çekiyor ve yollarımızın kötü olduğunu vurguluyordu.

Sosyal medyadaki hızlı büyüme uzun yıllar sonra tekrardan büyük çaplı bir hareketin sinyallerini vermişti. 15 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen yürüyüş eylemine sosyal medyadaki binlere nazaran yüzler katılmıştı.

Kıbrıs tarihinde ihmal sonucu yaşanan en acı olaylarından birisi olan “Mama Skandalı”nda ise 20 günlük bir çocuk alkollü mama verilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 27 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya “Mama Skandalı” diye çalkalanıyor binlerce gönderi atılıyordu.

Olayın üzerinden 11 gün geçtikten sonra 7 Kasım 2024 günü acılı aileler Sağlık Bakanlığı önüne gittiler ama 12 ayrı sendika, örgüt, STK ve siyasi partinin destek verdiği eyleme katılın sayısı 50 kişiye bile ulaşamamıştı.

Gündüz: Yeni kuşaklar sokaktan uzaklaşıyor…

Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal eylemlere yabancı olmadığına dikkat çeken Sosyolog Hakan Gündüz, toplumsal eylemler öncesi toplumun buna hazır olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun İngiliz döneminden bugüne birçok kez toplumsal eylemler yaptığını anlatan Gündüz, Y kuşağının en büyük eylemlerinin Annan Planı döneminde olduğunu söyledi.

68 kuşağının bütün dünyada toplumsal eylemleri yoğun olarak yaşadığını ve öncülük ettiğini kaydeden Gündüz “1970’ler 80’ler 90’lar halkın, hakkını sokakta aradığı dönemdi. Zaman içerisinde yeni kuşakların bundan uzaklaştığını görüyoruz.

Özellikle Kıbrıs'ta bizim yaşadığımız temel unsur şudur ki bunun artık işlevini geçirdiği, bir anlamının olmadığı ve ne yaparsak yapalım aslında gidişata, olana toplum olarak, insanlar olarak etki etmediğimizin inancı var. Böyle bir değer yapımız oluştu” dedi.

“Toplumsal eylemlerle ilgili bir kırılma yaşandı”

Annan Planı sürecindeki eylemlerin önemine dikkat çeken Gündüz, “Eylemi yaptığınızda sonuç almazsanız yaşanan toplumsal hayal kırıklığı bir sonraki enerjinin birikmesine engel olur” dedi.

KKTC’nin Annan Planı’na %64.91 oranında “Evet” dediğini hatırlatan Hakan Gündüz, “Annan Planı dönemindeki toplumsal eylemler devrim niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun Annan Planı sürecinde irade gösterdiğini belirten Gündüz sonucun hüsran olması nedeniyle büyük ölçüde toplumsal eylemlerle ilgili bir kırılma yaşandığını kaydetti.

“Sendikaların istikrarlı bir eylem felsefesi yok”

2010-2012 Toplum Varoluş Mitingleri’nin sivil toplum özelinde bir “Tükeniş” olarak değerlendiren Sosyolog Hakan Gündüz “Kıbrıs Türk Öğretmenleri Sendikası o dönemde çok aktif bir şekilde katıldı toplumsal hareketlere. Kıbrıs’ta sendikal hareketlerin, sendikalizmin güçlü olduğu bir yapı vardı. Haliyle sendikalar da bu tür eylemlerde dinamik rol üstlenen örgütler oldular.

Yani halkın sendikalizme olan, sendikalara olan inancı da gün geçtikçe azaldı ve artık günümüze geldiğinde hemen hemen hiçbir sendika yaptığı çağrılara çağrı bulmuyor. Yani çağrılara üyelerinden bile karşılık bulmuyor” dedi.

Halkın sendikalara karşı güven duymamasının temel nedeninin “Etkisizlik” olduğunu anlatan Hakan Gündüz sendika yönetimlerinin sürekli bir birleri ile çatışma halinde olmasının da etkili olduğunu söyledi.

Sendikaların istikrarlı bir eylem felsefesi olmadığına dikkat çeken Gündüz, “Toplumdaki hastalık, sendikalarda da var yani. Örgütlenme hastalığı, üyeden kopma hastalığı, üyenin iradesini yansıtamama hastalığı sendikalarda da gözlemleniyor” dedi.

Gündüz, özünü koruyan ve hala bir sendika gibi davranan sendikaların da olduğunu ancak genele bakıldığında sarı sendikaların da çoğaldığını söyledi.

Sendikaların bir birini etkisizleştirmek için hemen hemen her alanda sarı sendikalar kurulduğuna dikkat çeken Gündüz “Hem sendikanın kendi iç iktidar mücadelesi hem de sendikalar arası uyumsuzluk oldukça etkili. Toplumu hareketlendirme açısından sendikaların eylemlerden sonuç alamaması ve bir şekilde birçok noktada da toplumun danışıklı dövüş izlediğini hissetmesi giderek sendikaları işlevsiz kıldı.

Şu an sendikaların da ne kadar çağrı yaparsa yapsınlar toplumsal eyleme yönelik başarılı olamadıklarını görüyoruz.

Eylemlere sosyal medya etkisi…

Sosyal medyayı sendikal mücadele kapsamında değerlendiren Sosyolog Hakan Gündüz, dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal tepkilerin artık sosyal medya üzerinden verildiğini söyledi.

Sokak eylemlerinin henüz bitmediğine dikkat çeken Gündüz “Daha bitmedi ama bitecek.” dedi.

Dünyanın her yerinde sosyal medya örgütlenmelerinin toplumsal eylemlere dönüştüğünün gözlemlenebileceğine dikkat çeken Gündüz “Dönüştüremeyen biziz ama aslında biz sosyal medyada da değer üretemiyoruz. Bu ülkede Mama Skandalı yaşandı. Ne oldu? Üçüncü gün azaldı, şu anda yok.

Kimse sormuyor. Kim takip edecek? Kimse takip etmeyecek. Bitti, o bitti artık.

Sosyal medyada bir değer olursa onun peşine koşar insanlar. Biz üretmiyoruz. Bizim için değerli olan magazin.”

Sorakın: Sendikalara daha çok zümre sorunlarıyla ilgilenmeye başladılar…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası eski başkanlarından Erdoğan Sorakın, 1999 yılına girildiğinde ülkenin UBP-TKP hükümeti tarafından yönetildiğini ve ciddi bir ekonomik dar boğaz yaşandığını anlattı.

Hükümetin zam furyası nedeniyle, memurdan esnafa, esnaftan hayvancıya kadar ülkenin tüm paydaşlarının sokaklara döküldüğüne dikkat çeken Sorakın; Lefkoşa’da her gün bir kesim eylemdeydi. 600-700 araçlık eylemler yapıldı. Ancak eylemciler istediğini alamıyordu. Bu nedenle sendikalar birleşme ve ortak bir ses çıkartma yolunu seçti. Demokrasi Platformu işte tam o zaman kuruldu.

1999 yılında ülkede sadece ekonomik ve demokratik sorunlar olmadığına dikkat çeken Sorakın

“Öncelikle Helsinki sonra Kopenhag zirvesine giderken Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili de bir hareketlenme vardı” dedi.

O dönemde UBP-TKP hükümetinin sorunlara çare üretemediğini vurgulayan Sorakın

“Hükümet yasaklamalarla ceza vermekle kazanılmış hakları gasp etmekle alakalı tedbirden alıyordu. Bunu korkutarak ve sindirerek yapmaya çalışıyordu ancak sedece insanları, sivil toplum örgütlerini, üreticileri, küçük esnafı, iş insanlarını öfkelendiriyordu” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıslı Türkler bir kapana kapanmış, durumdaydı”

Ülkede, Annan Planı sürecinin ciddi toplumsal eylemlerle desteklendiğine dikkat çeken Erdoğan Sorakın, 1983’ten sonra 23 yıl boyunca ciddi mücadeleler verildiğinin fakat hiçbir sonuç alınamadığını hatta yasaklamalar geldiğini kazanılmış hakların gasp edildiğini söyledi.

Ülkede büyük bir kesimin adeta bir köşeye sıkıştırıldığını kaydeden Sorakın;

Öyle bir inanç vardı ki eğer Kıbrıs'ta çözüm olmazsa, çözümle birlikte Avrupa Birliği'ne girmemiz söz konusu olmayacaksa, Kıbrıslı Türklerin burada geleceğinin karanlık olacağıydı.

Bundan dolayı da halk sokağa inmeyi her seferinde büyüterek yaptı.

Annan Planı sürecindeki eylemlere katılımın altında yatan temel nedenin ekonomik, demokratik sorunların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin kimlik sorunu olduğunu vurgulayan Sorakın

“Gelecek kaygımız vardı. Eğer çözüm olmazsa Kıbrıslı Türklerin geleceği ne olacaktı gibi ciddi anlamda bir kaygı vardı. Tabii bu kaygı nereden kaynaklanırdı?”

O dönemlerde Kıbrıslı Türklerin pasaport veya kimlik kartı, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu veya kimlik kartı almaları söz konusu değildi. Kapılar kapalıydı. Dolayısıyla 2003 yılına kadar Kıbrıslı Türkler bir kapana kapanmış, durumdaydı” dedi.

Annan Planı’nın Kıbrıslı Rumların ‘Hayır’ oyları ile hayata geçmemesi nedeniyle toplumda ciddi bir hayal kırıklığı yaşandığını anlatan sendikacı Erdoğan Sorakın, siyasal anlamda kazanımlar olduğunu ancak psikolojik olarak ciddi bir kayıp yaşandığını söyledi.

“Günümüzde birlikte hareket etme yeteneğini kaybettik”

Sendikaların bugünkü durumunu değerlendiren Erdoğan Sorakın, geçmişte verilen mücadeleler sonucu bugün sendikaların eylem yapma nedenlerinin birçoğunun ortadan kalktığını belirtti.

Geçmişten bugüne bireyselliğin ön plana çıktığından yakınan Sorakın, kamuda geçici statüsünde çok fazla kişinin olduğunu bu durumun sendikaların örgütlenmesine ciddi bir darbe vurduğunu kaydetti.

2000’li yıllarda ülkemizde ciddi eylemler yapıldığının altını çizen Erdoğan Sorakın, “2002 yılında ortak vizyon dediğimiz bir belgenin etrafında birleşmiştik. Ortak amaçlar için Sanayi Odası, Ticaret Odası, esnaf ve zanaatkarlar, üretici birlikleri, sendikalar, dernekler birlikte hareket etmeye başladı.

Ancak günümüzde birlikte hareket etme yeteneğini kaybettik. Toplumsal konular için birlikte hareket etme yeteneğini kaybettik.

Sendikalar, toplumsal değerlerimiz en başında olan barış, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda dahi, birlikte hareket etme yeteneğini kaybetti.

Bu dönemin sendikalara daha çok zümre sorunlarıyla ilgilenmeye başladılar.

“Toplumsal sorunlara odaklanılması gerek”

2000’li yıllar ile günümüzü, sendikacılık üzerinden değerlendiren Sorakın, sosyal medyanın ciddi bir etkisi olduğuna değindi.

Geçmişte toplantılar yapılırken öğretmenler ve kamu görevlileri bilgilendirme toplantılarının yüz yüze yapıldığını anlatan Sorakın, kitle toplantılarıyla öğretmenlerin, kamu görevlilerinin hem fikirlerinin alındığını hem de sürece dahil edildiklerini söyledi.

Günümüzde telefonlarla sosyal medya üzerinden bilgilendirmeler yapıldığına dikkat çeken Sorakın “O mesajların okunup okunmadığını dahi bilmiyoruz. Üye katılım göstermiyor.

Bu işler kitle toplantıları ile yapılması lazım. Ve en önemli hususlardan bir tanesi sendikalarda.

Zümre sorunlarını bir tarafa bırakıp toplumsal sorunlara odaklanılması gerek.

Eğer toplum sorunları çözülürse zümre sorunlarının da çözüleceğini bilmemiz gerekiyor.

Soyer: Türkiye'de verilen demokrasi mücadelesinde bir destekçi olarak hep ülkemizi düşündük...

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de toplumsal hareketlerin ve eylemlerin şekillenmesinde en önemli rolü 1968 kuşağı üstlenir.

68 Kuşağı, dünya çapında toplumsal adalet, özgürlük, eşitlik ve anti-emperyalizm talepleriyle bilinen bir nesildir.

Kendisini 1968 kuşağından olduğunu belirterek söze başlayan eski başbakan, sendikacı Ferdi Sabit Soyer, 1960’lı yıllarda dünyanın bir değişim içerisinde olduğunu ve itiraz potansiyelinin hayatın her alanına girdiğini söyledi.

Kendilerini “The Beatles” kuşağı olarak adlandıran Soyer, Vietnam Savaşı, Türkiye 12 Mart 1971 darbesi sonrası yaşanan kitlesel eylemlerle birlikte o kuşağın demokrasiye ve özgürlüğe, adalete dönük, sol fikirlere dönük bir açılımın geliştiğinin net olduğunu vurguladı.

12 Mart darbesi sonrası Türkiye’de bir Ecevit dönemine girildiğine atıfta bulunan Soyer, kendilerinin mücahitlik yaptıkları için o militer etkiye, itiraz ettiklerine dikkat çekti.

Soyer, Ecevit’le birlikte Türkiye’de demokratik ortamın gelişmesiyle ‘Abilerinin’ derneklerini Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde kurduğunu anlattı ve şöyle konuştu: “Bu koşullara bağlı olarak o günün konjonktüründe de çok etkili bir örgütlenme yaptık. Ama Türkiye'de verilen demokrasi mücadelesinde de bir destekçi olarak hep ülkemizi düşündük. Yani Kıbrıs'ı düşündük ve iyi bir organizasyon içinde eylemlere de katıldık.

Bu eylemlere katılırken dikkat ettiğimiz ana unsurlar şuydu, birincisi o kitlesel eylemlere katıldığımız zaman katılan bütün insanların güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sağ selamet herkes kendi evine yurduna nasıl geri dönecek? Bunu düşünerek bunu organize ederek o eylemlere katıldık…”

“Sayın Denktaş geldi ve bizi davet etti... ‘Hadi gidelim, görüşelim’ hiç unutmayacağım…”

1975 yılında dönemin en önemli siyasi isimlerinden Rauf Raif Denktaş ile bir anısından söz eden Soyer, Denktaş’ın “Fikir ve söz hürriyeti” ile ilgili yaklaşımını şöyle anlatıyor:

1975 yılında İslam Ülkeleri Devlet Başkanları toplantısında Sayın Rauf Raif Denktaş’ın da geleceğini haber aldık.

Fındıkzade’de kız yurdunun önünde bütün öğrenciler açlık grevine başladık.

Talebimiz yurtların açılması, öğrencilere dönük burs ve kontenjan olanaklarının geliştirilmesi.

Bütün Türkiye medyası buna çok büyük duyarlılık gösterdi. O zaman Kıbrıs'a dönüp de duyarlılık daha farklı bir temeldeydi.

Sayın Denktaş geldi ve bizi davet etti. Hadi gidelim, görüşelim. Hiç unutmayacağım o günü Sayın Mehmet Ali Talat, ben ve Hakkı Yücel oraya gittik.

Girdik oturduk. Taleplerimizi yazılı olarak verdik.

Sayın Denktaş, okudu işte yurt tamam dedi gereken yapılacak. Burslar konusu gereken yapılacak diğerleri gereken yapılacak…

En sonunda bir madde vardı “Fikir ve söz hürriyetine saygı, demokratik değerlere hürmet” Sayın Denktaş “İşte bu olamaz” dedi.

Neden olmayacağını sorduk…

Ve cevabını hiç unutmayacağım Sayın Denktaş’ın dedi ki “Sizin istediğiniz nedir bilir misiniz? Durgun bir suya bir taş atarsınız, haleler oluşsun ve su dalgalansın. Sizin istediğiniz budur.”

Ben de ona dedim ki “Sayın Denktaş bundan böyle yalnız bir taşınan haleler oluşmayacak toplumda. Taşlarla bir hayli haleler oluşup dalgalar kopacak!”

Bunu neden anlattım, fikir ve söz hürriyeti gibi temel bir noktada ve diğer başka noktalarda meydana gelerek katkı sağlayacağınız her gelişme zincirleme işte böyle haleler oluşturur.”

“Sendikalar, kendi derdiyle diğerinin derdinin ana nedeninin bir olduğunun farkına varmıyor...”

Ülkede sendikaların ortak bir mücadele verememesinden yakınan Ferdi Sabit Soyer, sendikaların ortak payda üzerinde birleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz süreçte esnaf ve sanayicileri eylemine atıfta bulunan Soyer, esnaf ve sanayicinin sıkıntılarına memurundan işçisine duyarlılık göstermesi gerektiğini savundu.

Soyer şöyle konuştu: “Esnaf ve sanayici yerel üretimin büyük ölçüde maliyetlerinin artışı, diğer başka sorunlar ve bunların yarattığı sıkıntılar nedeniyle eylem yaptı.

Şimdi bu taleplere eğer memur, öğretmen sendikaları ya da işçi sendikaları ya da turizm örgütleri ya da çiftçi ya da hayvancı örgütleri aynı duyarlılıkla yaklaşmazsa o zaman siz toplumsal bir ortak payda yakalayamazsınız. Bu durum toplumsal ortak paydanın oluşmaması nedeniyle büyük kitlesel katılımlı demokratik talepler, ileri taleplerde bulunan halk hareketleri ya da etkileme gücümüzü zayıflatır.

Dolayısıyla bütün bunları bugün önemli bir zafiyet olarak görüyorum. Bugün her bir kesim yalnızca kendi alanıyla ilgili meselelerle ilgili hareket koyuyor. Diğer taraftan başka bir kesim, başka bir toplumsal katman onu izliyor. Aslında sendikalar Kendi derdiyle, diğerinin derdinin ana nedeninin bir olduğunun farkına varmıyor.

Dolayısıyla bütün katmanların ve bütün sivil toplum örgütlerinin buna büyük bir duyarlılık göstermesi lazım.

“Annan Planı döneminde insanlara planın detaylarını anlattıklarını”

Annan Planı sürecinde, planı elde ettikleri anda Türkçe’ye çevirerek çoğaltmaya başladıklarını anlatan Soyer, köy köy gezdiklerini ve tek tek insalara planın detaylarını anlattıklarını söyledi.

Plana ‘Hayır’ diyeceklerin propagandalarını bu yöntemle yürüttüklerini kaydeden Soyer “Toplumun çok büyük bir kesimi Annan Planı ilgili genel bir bilgi sahibi oldu. Bilgi sahibi olan insanlar, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin üstünde Yunan bayrağı dalgalanacak’ diye ilkel ve basit bir propaganda yapanlara gülüyordu” dedi.

“Kimse bu olayla ilgili ‘Bana ne’ demedi

KKTC tarihine “Mama Skandalı” olarak geçen olayla ilgili bir soruya cevap veren Soyer, söz konusu skandala önemli bir toplumsal reaksiyon verildiğini söyledi.

Bu durumun güzel bir hadise olduğunu ifade eden Soyer “Bu toplumun içindeki o enerjinin varlığını gösteren bir hadisedir. Kimse bu olayla ilgili ‘Bana ne’ demedi. Bu çok önemli bir değerdir. O çocukların annesi ile beraber yakınlarıyla beraber herkes yandı. Herkes kendi çocuğuna gece evinde bir başka sarıldı. Benim de başıma bu gelebilirdi diye. Dolayısıyla bu noktadaki pozisyon çok önemli bir değerimizdir.

Bugün kitlesel eylemlerin neden olmadığıyla ilgili sorgulamayı yaparken, topluma küsmek değil, o toplumdaki duyarlılığı hissedip bunu nasıl geliştirebilirim demek gerekir. Eylemlere katılımın azlığından şikayet ediyoruz. Peki bu yapılan anormal işleri yaygın olarak bütün insanların kabul ettiğini mi sanıyoruz?” dedi.

“Sosyal medya kullanılmalı ancak…”

Sendikaların ve sivil toplum örgütlerin sosyal medyayı kullanması gerektiğini ancak üyeleri ile yüz yüze ilişkiyi koparmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunan Soyer

“Sendikalar insan ilişkisi yerine sosyal medya üzerinden insanlarla ilişkiyi öne alırlarsa o potansiyeli yan yana getirebilecek zemini bulamazlar.

Bütün sendikalar ve sivil toplum örgütleri kendi üyeleriyle ve kadrolarıyla doğrudan ilişki biçimini öne almak zorundadırlar. Ev ev, insan, insan, iş yeri, iş yeri, bütün bu örgüt yöneticileri ve örgüt kadroları yüz yüze teması öne almak zorundadırlar.

Nereden gurur duyman lazım? Çünkü senin üyelerin, senin destekçilerin, senin hareket etmediğin insanlar hem bir bireydir hem de birey olarak toplumsal bir ortak mesuliyeti hisseden insanlardır.

Bugün eksik olan bu yüz yüze diyalogdur.

Bunu bütün sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve siyasi parti temsilciler gündemlerinin baş köşesinde, insanların ne hissettiğini öne almaları gerekir.