1988'de işlenen cinayet DNA teknolojisiyle çözüldü

33 yıl önce ABD’nin Georgia eyaletinde 19 yaşındaki bir kızın öldürülmesinin ardındaki gizem DNA teknolojisiyle çözüldü.

Hoss Wise olarak da bilinen Henry Fredrick Wise’ın, 1988’de Michigan’da yaşayan 19 yaşındaki Stacey Lyn Chahorski’yi öldürdüğü, yeni geliştirilen bir DNA teknolojisi sayesinde ortaya çıktı.

Hoss Wise’ın 1999’da trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Chahorski’nin cansız bedeni 1988’de Alabama’nın eyalet sınırında bulunmuştu.

FBI ajanı Keri Farley basına yaptığı açıklamada katil Wise’ın kamyon şoförü olduğunu ve Georgia’da rutin işini yaptığını belirtti.

O dönem 34 yaşında olan Wise, Chattanooga’dan Birmingham ve Nashville’e taşımacılık yapıyordu. Katil aynı zamanda okul servisi de kullanıyordu.

Chahorski'nin cesedi bulunduğunda tanınmayacak haldeydi. Yetkililer, GBI adli tıp uzmanının, kurbanın kimliğini bulma umuduyla nasıl görüneceğini yeniden yaratmak için robot resmini çıkardı.

Charhorski'nin robot resmi çıkarıldıktan sonra FBI ve GBI, katilin profilini belirlemek için yaptığı DNA testinde pozitif sonuçlara ulaştı. Yetkililer Wise'ın ailesiyle görüştü ve DNA örneklerini alarak katilin Wise olduğunu belirledi.

Ajan Farley, 'Bu dava kilit önemde çünkü soyağacının hem kurbanı hem de katili tanımlamak için kullanıldığını bildiğimiz ilk dava oldu' dedi.

Wise, Chahorski'yi öldürdükten 11 yıl sonra Güney Carolina'daki Myrtle Beach Speedway'deki araba kazasında yanarak öldü. Florida, Georgia ve Kuzey Carolina'da hırsızlık ve saldırıdan polis memurunu engellemeye kadar uzanan bir suç geçmişi vardı.

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07/09/2022 23:44