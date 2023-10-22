1994 araç sürücüsü kontrol edildi…

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22/10/2023

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1994 araç sürücüsü kontrol edildi…

Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde toplam 1994 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 341’i hakkında çeşitli kural ihlallerinden yasal işlem yapılırken bir sürücü tutuklandı; 50 araç ise trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, kontrol edilen 1994 araç sürücüsünden 123’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 43’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak de 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrol edilen araç sürücülerinden biri tutuklanırken, 50 araç ise trafikten men edildi.

 

 

22/10/2023 10:32
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TAGS: 1994 araç sürücüsü kontrol edildi…
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