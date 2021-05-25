1996’da ülkede yönetici olanlar, ‘ağır askeri vesayet vardı’ dedi, bugün Atilla Peker onları doğruladı

Kutlu Adalı cinayetinin geçmiş hükümetler dönemi neden araştırılmadığını ve ortaya çıkarılmadığını soruyor bazı kesimler.

İşin ilginç tarafı sol muhaliflerine taş atacak diye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de bu mealde açıklamalar yapıyor. Aslında onlar da nedenini biliyor, hatta çok da iyi biliyorlar bence…

Üstelik “eski yöneticiler neden Kutlu Adalı cinayetini araştırıp, ortaya çıkarmadı?” sorusunu sormak için bu ülkede yaşamıyor olmak lazım.

Ya da bu soruyu sormak için bu ülkede yaşayıp da dünyadan haberi olmaması lazım insanın.

Bu sorulara 1996’da Başbakan olan Hakkı Atun ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Talat, Diyalog TV’ye konuşarak cevap verdi aslında. (Gerçi cinayet işlendiğinde hükümet bozulmuştu ama yenileri göreve gelene kadar başbakan ve başbakan yardımcısı halen görevdeydi.)

Önce Hakkı Atun, o dönem polisin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Evet kağıt üzerinde kendisine bağlı olan polis, St. Barnabas soygunu ve Kutlu Adalı cinayeti hakkında başbakana bilgi vermemiş.

Yine 1996’da Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Ali Talat da St. Barnabas Manastırı soygunu ve Kutlu Adalı cinayeti konusunda polisin kendilerine bilgi vermediğini anlattı. Mehmet Ali Talat, “Polisten defalarca bilgi istedim, vermediler” dedi.

Talat anlattı dün televizyon programında, birkaç bakanın, başsavcının ve polis genel müdürünün yer aldığı bir toplantıda 1996’nın Eğitim Bakanı olan Ahmet Derya, polis genel müdüründen St. Barnabas soygunu ile ilgili bilgi talep etmiş, başsavcı araya girip polis genel müdürüne “Bilgi vermek zorunda değilsin” demiş.

Başbakanın, başbakan yardımcısının ve iki bakanın bulunduğu toplantıda başsavcı, polis genel müdürüne “bilgi vermek zorunda değilsin” diyor, düşünebiliyor musunuz?

Talat, o günlerde askeri vesayetin yani militarizmin, sivil irade üzerinde kurduğu tahakkümün çok yoğun bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Askeri vesayetin 2006 yılına kadar sürdüğünü belirten Mehmet Ali Talat, hatta 2004 Annan Planı referandumunda her iki taraftan “evet” çıkması halinde Türkiye’de askeri darbe olabileceğinin söylendiğini anımsattı. Talat, Türkiye’de referandum günü darbe beklendiğini o dönemin dergilerinden “Nokta” ya da “Aydınlık”tan birisinin yazdığını söyledi.

Talat, geçmişte askeri düzeyde müdahaleler olduğunu, askeri düzeyde olmayan zamanlara da örneğin günümüzde de siyasi düzeyde müdahaleler bulunduğunu kaydetti.

“Yani ne?” mi diyorsunuz… Yani bu ülkede siyasi partiler hükümete gelebiliyor ama iktidar olamıyor.

Polisin bugüne kadar hiçbir KKTC hükümetine bağlı olmadığını, başbakanların bile kağıt üzerinde kendisine bağlı ama gerçekte askere bağlı olan polise hükmedemediğini ben değil siyasiler söylüyor işte… Zaten siz bilmiyor musunuz? Günümüzde de zaman zaman örnekleri yaşanıyor.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bildiklerini anlattığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere bugün Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede yazdıklarını okuduğunuzda kanınız donar.

Kutlu Adalı’yı öldürmek için Kıbrıs’a gelen ve bunun provasını da yaptığını söyleyen Atilla Peker’in hangi askeri yetkililerle tanışıp, konuştuğunu ve emirler aldığını okuyun isterseniz de neden bu konudaki araştırmaların, soruşturmaların sonuçsuz kaldığını anlayın.

Atilla Peker, 1996 yılında kontrol edilmeden THY uçağına tabancasıyla girdiğini, Korkut Eken ile kendisinin sahte kimlik kullandıklarını anlattı.

Atilla Peker, Kutlu Adalı’yı öldürmek için yaptıkları provada, Adalı’nın evinin kalabalık olduğunu gördüklerini ama Korkut Eken’in kendisine, “Üç kişi de olsa bunların hepsi PKK’lıdır. PKK’lı ile dost olan da PKK’lıdır. Hepsini öldürmende bir mahsur olmaz” demiş.

İnanın okurken dehşete kapılıyorum, yani yanında eşi, çocukları, arkadaşları olsa onları da vurmaktan çekinmeyeceklerdi. Korkunç bir şey bu… Peker’in iddiasına göre bunu ona bir emekli asker söylüyor ve görevdeki bazı askeri yetkililer de bunu biliyordu…

90’lı yıllarda komutanların askeri yemin törenlerini fırsat bilip de ülkeyi yöneten siyasilere fırça çektiğini, ayar verdiğini, karşılaştığında elini sıkmadığını ne çabuk unuttunuz.

İşte böyle… KKTC’de hükümete gelenler, şu ya da bu şekilde iktidar olamıyor, iradeye bir şekilde sahip olamıyor… Evet bugün 1996’daki benzeri korkunç şeyler yok ama yine de sıkıntılar var… Bazen askeri vesayet, bazen siyasi vesayet altında eziliyor bu ülke insanı… Sürekli muhtaç olma durumunun, aşırı bağımlılığın bir sonucudur bu…

Karşıdakilerin zaman zaman insafı, nezaketi çerçevesinde durumlar iyi gibi görünebilir ama canları sıkıldığında, kafaları bozulduğunda ya da talepler artış gösterdiğinde yine sert bir tavır gelebiliyor…

Bu ülke kendi kendine yeter olmayı beceremediği ve bu ülkede bir çözüm olmadığı sürece vesayetten kurtulmak mümkün olmayacak, dereceleri dönemlere göre değişse de…

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25/05/2021 23:19