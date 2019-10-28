Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
28/10/2019
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Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Ercümen, rekor kırdıktan sonra asker selamı verdi.