19'u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 5093 test yapıldı, 19'u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 76 kişi taburcu edildi"
15/05/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5093 olup, 19'u yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış 76 kişi taburcu edildi.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vaka.
14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa
Gönyeli-9 / Kızılbaş-1/ Marmara-1/ Yenişehir-1/Hamitköy-1/ Meriç Köyü-1
Girne
Girne Merkez- 4 / Ozanköy-1
15 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5093
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.096.304
Toplam Vaka Sayısı: 6864
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255