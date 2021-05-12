19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-1

Güzelyurt

Aşağı Bostancı-1

12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 19

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542

Toplam Vaka Sayısı: 6781

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 412

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1055

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3062

Bu habere tepkiniz:



12/05/2021 18:52