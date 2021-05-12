19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi

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12/05/2021

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19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi

 

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

 

Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1

 

Girne

 

Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1

 

Gazimağusa

 

Yeniboğaziçi-1

 

Güzelyurt

 

Aşağı Bostancı-1

 

 

12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305   

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

 

Yerel Vaka Sayısı: 19

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542

 

Toplam Vaka Sayısı: 6781

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497 

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423 

 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

 

 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 412

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1055

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3062

12/05/2021 18:52
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TAGS: KKTC, haber, covid
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