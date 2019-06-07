Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'ndan, Dış Basın Birliği'ne ziyaret

Merkezi Antalya da bulunan , Akdeniz bölgesi gazeteciler cemiyetlerinden oluşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyeti, KKTC Dış Basın Birliği yönetimi ile buluştu.

Dış Basın Birliğinden yapılan açıklamaya göre Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’deki gazeteci örgütleriyle iş birliğine her zaman büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede karşılıklı neler yapılabileceğine dair projeleri görüştüklerini ifade etti.