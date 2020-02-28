Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı: Yardıma hazırız

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonrası, sosyal medyadan paylaşım yaparak, “Yardıma hazırız” mesajı verdi.

Yetkililer ve teknik komite ile iletişim kurduğunu belirten Ioannou, “Yetkililere ihtiyaç duyduğumuz her şekilde yardım etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

28/02/2020 12:14