Kazaya davetiye

HABER KIBRIS-ÖZEL

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda Hamitköy Işıkları ile Hocaoğlu Petrol arasında kalan bölgede yolun aydınlatma lambaları yanmıyor. Belli bir süredir arıza nedeniyle yanmayan lambalar trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor.

Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olan bu aydınlatma lambalarının yanmaması hem sürücülerin karanlık yollarda seyahat etmesine neden oluyor hem de güvenlik açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. Öte yandan aynı bölgedeki tali yoldaki aydınlatma lambaları da yok. Vatandaşlar, güvenlik açısından gerekli olan bu aydınlatma lambalarının bir an önce takılmasını istiyor.