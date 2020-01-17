Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı

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17/01/2020

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Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

Yeşilyurt’ta  derivasyon kanalındaki patlak üzerinde çalışmalara önceki gün başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağışlardan dolayı Lefke ve Çamlıköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanındaki kanalı patlatmıştı. 

Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Çamlıköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, su derelere boşaltıldıktan sonra 15 Ocak’ta patlayan kanalda temizlik ve tamir çalışmalarına başlandı.

17/01/2020 16:51
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