Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, 12-19 Kasım tarihleri arasında başvuru kabul edilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 29.’sunu düzenleyeceği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne, 12-19 Kasım tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriyor.

Yarışmaya, üç kategoride eser kabul ediliyor. Konuların serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile “Dört Mevsim Kıbrıs” başlığında da hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğraf kabul edilecek.

19 Kasım Salı günü mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilecek yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabilir.

DETAYLAR YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE

Yarışma Şartnamesi [email protected] adresine e-posta atılarak talep edilebilir veya Kültür Dairesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Açıklamada, XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri belirtildi.

Eser tesliminin Kültür Dairesi Müdürlüğüne “Alındı Belgesi” karşılığında yapılacağı vurgulanan açıklamada, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40cm ve 300dpi olarak CD ortamında teslim alınacağı bildirildi.

YARIŞMAYA İKİ CD İLE BAŞVURULACAK

Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki adet CD vererek başvurularını gerçekleştirecek.

Kültür Dairesinin açıklamasında birinci CD’de; sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi. Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağının da altı çizildi.

Birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiği de ifade edildi.

İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

ŞARTNAMEYE UYMAYAN ESERLER ELENECEK

Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceğinin altı çizildi.

Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserler Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirilecek.

ÖDÜLLER...

Açıklamada, seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca 1,000TL ile ödüllendirileceği de bildirildi.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek ve En Fazla Eseri Sergilenen fotoğrafçıya da teşvik amaçlı plaket verilecek.

Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Osman Örek Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği yarışmada bu eserlerin sahiplerine de plaket verilecek.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 1,750TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ile birlikte 750TL’lik para ödülü verilecek.

SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserler 12-21 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmesi planlanıyor. Ödüller de, sergi açılışında verilecek.

08/10/2019 16:45