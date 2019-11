Survivor ve The Challenge yarışmalarından toplam 7 milyon kazanan Turabi, 4. şampiyonluk için katıldığı War of the Worlds yarışmasında kavga etti. Bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamayan Turabi, güvenlik görevlileri tarafından zor sakinleştirildi. Yarışmadan çekilme kararı alan Turabi, kavga sonrası Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Turabi, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım" ifadelerini kullandı.

02/11/2019 13:36