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Posta Dairesi, DAÜ'nün 40. Yıldönümü dolayısıyla özel tarih damgası tatbik edecek

DAÜ'nün 40. Yıldönümü dolayısıyla 12 Kasım Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Posta Şubesinde gönderilere özel tarih damgası tatbik edecek.

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08/11/2019

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Posta Dairesi, DAÜ'nün 40. Yıldönümü dolayısıyla özel tarih damgası tatbik edecek

Posta Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kuruluşunun 40. Yıldönümü dolayısıyla 12 Kasım Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Posta Şubesinde gönderilere özel tarih damgası tatbik edecek.
Daireden yapılan açıklamaya göre, "Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Kuruluşunun 40. Yılı" özel tarih damgası, giden gönderilerde pulun üzerine, gelen gönderilerin de ön yüzüne uygulanacak.

08/11/2019 13:10
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