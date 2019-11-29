Air Serbia İstanbul Havalimanı uçuşlarını 11 Aralık'ta başlatacak

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı uluslararası çapta ilgi görmeye devam ediyor.

İstanbul uçuşlarını 14 Mart 2017'de durdurma kararı alan Air Serbia, 11 Aralık itibarıyla İstanbul-Belgrad arası seferlerini yeniden başlatacak. İlk etapta İstanbul Havalimanı uçuşlarını haftada 3 frekans ile başlatmayı planlayan Air Serbia, 2019 bitmeden frekans sayısını 4'e çıkaracak. Gelecek yılın ilk aylarıyla birlikte Air Serbia İstanbul uçuşları için frekans sayısını haftada 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

Air Serbia'nın da uçuşlarını başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı 74 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Air Serbia'nın İstanbul uçuşlarını yeniden başlatmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Samsunlu, Sırbistan ve Türkiye arasında turizmin yanı sıra iş amaçlı da önemli potansiyellerin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle 12 Temmuz 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma' ile Türkiye turizmi büyük bir ivme kazandı. 2018'de 100 binin üzerinde Türk turist, Sırbistan'ı ziyaret ederken, 200 binden fazla Sırp turist de ülkemizi ziyaret etti. Air Serbia'nın İstanbul uçuşlarını başlatmasıyla yolcu sayılarının daha da yukarılara çıkmasını diliyoruz. Küresel hub olan havalimanımıza yabancı hava yolu şirketlerinin artan ilgisini görmek bize mutluluk veriyor. Amacımız en kısa sürede 100'ler kulübü içinde yer almak. Havacılıkta kuralları belirleyen, sektöre yön veren bir havalimanıyız. İstanbul Havalimanı olarak hava yolu şirketlerinin birinci tercihi olmak ve Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz bilgi, birikimi uluslararası arenada daha fazla sergilemek istiyoruz."

29/11/2019 16:12