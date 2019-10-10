Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti. Bağdat ve ülkenin güney kentleri, 'işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği' nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

10/10/2019 08:46