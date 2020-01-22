İngiltere'de virüs önlemi: Çin'den gelen yolcular için ayrı alan kuruluyor
Çin'de ortaya çıkan korona virüsüyle ilgili olarak İngiltere de adım attı. Buna göre başkent Londra’nın en işlek havaalanı Heathrow’da Çin’den gelenler için ayrı bir alan kurulacak.
22/01/2020
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Çin’de 9 kişiyi öldüren ve “gizemli virüs” olarak nitelendirilen yeni koronavirüsü için İngiltere de önlem almaya başladı.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, açıklamasında Çin'deki Hubei eyaletinden gelen yolcular için Heathrow terminalde "ayrı bir alan" kurulacağını söyledi.
Bakan açıklamasında Çin’deki etkilenen bölgeden Heathrow'a doğrudan gelen uçuşlar olduğunu ve ek önlemler için duyuru yapıldığını belirtti.
Grant Shapps, şu anda İngiltere halk sağlığı için durumun en düşük tehlikede olduğunu ancak durumun yakından takip edildiğini ve önlemlerin alınacağını belirtti.
Salgının ortaya çıktığı Çin bölgesi Wuhan'dan gelenler Heathrow Havaalanı'na vardıklarında diğer yolculardan ayrılacaklar.