Çakıcı: Kendi kendini yönetme ve talep ve iddiamız sürüyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KKTC’nin 36. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin siyasi anlamda eşit iki kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türk toplumu, sırasıyla, Geçici Türk Yönetimi, Otonom Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve KKTC ile kendi kendini yönetme çabasını kararlılıkla sürdürmektedir” dedi.

Çakıcı mesajında, Bağımsızlık Bildirgesi'nde de açıkça belirtildiği üzere, KKTC'nin ilanı Kıbrıslı Türk toplumunun Kıbrıs'ta federal çözüm arayışının önünde bir engel değil, tersine istencinin devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Çakıcı, bu bakımdan, böylesi anlamlı bir günde iki toplum liderinin 25 Kasım'da Berlin'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yapacağı üçlü görüşmeyi önemsediğini ve hızlandırılmış müzakerelere olanak yaratması beklentisinde olduğunu kaydetti.

15 Kasım 1983'den bu yana aradan geçen 36 yıllık zaman diliminde Kıbrıslı toplumların bir çok gerçekle yüzleşme imkanı bulduğunu ifade eden Çakıcı, şunları kaydetti:

"Emperyalist güç odaklarının kışkırtmalarına kapılarak kendi yurdunu ve halkını kan deryası için sürükleyen işbirlikçi Kıbrıslı egemen güçler, bu 36 yıllık dönemde de boş durmamışlardır. Kıbrıs'ta federal çözümün ve buna dayanacak barış ortamının önünü kesmek ve çözümsüzlük ortamından yararlanmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Bugün de bu çabalarının sürdürmektedirler. Ancak Kıbrıslılar artık gerçekleri görür hale gelmiştir.

KKTC'nin ilanının 36. yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs'ta varılması gereken çözüm şeklinin federal bir sistem olması gerektiği yönündeki görüşümüzü bir kez daha yinelerken, oluşacak federasyonun Kıbrıslı toplumlar yanı sıra Kıbrıs'la yakın ilişki içinde olan tüm ülkeler için de en yararlı çözüm şekli olacağı inancımızı da belirtmek isteriz.

Bu duygu ve düşüncelerle, kendi kendini yönetme talep ve iddiasını koruyan, bu amaçla mücadele etmekten vazgeçmeyen Kıbrıslı Türk toplumunun 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutlar, çözüme ve barışa ulaşacağı mutlu yarınlar dileriz.”

15/11/2019 14:48