Arıklı, Tatar’ın yurtdışı seyahatlerini eleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda İdlib’deki savaş, bazı sınır kapılarının kapanması, eğitim, balıkçılık, ve askerlik konuları ele alındı.

Mecliste konuşan YDP Milletvekili Erhan Arıklı “Mukaveleli Uzman Askerlerin Sorunları” konulu konuşmasının başında Başbakan Ersin Tatar’ın yurtdışı seyahatlerine eleştirilerde bulundu. Arıklı, “Başbakana birilerinin ülkede politika yapması gerektiğini hatırlatmasında fayda var” dedi.

Profesyonel askerliğin ülkede hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Türkiye’nin bu yönde çalışmalar yaptığını ve gençlere alternatifler sunulduğunu belirtti. Arıklı, Türkiye’deki örneklerle ilgili bilgi verdi. “Bedelli askerliğin önünü açmalıyız” diyen Arıklı, yeni bir askerlik sistemi uygulanabileceğini belirtti.

Mukaveleli askerlerin sıkışık ve kötü durumda olduklarını, sorunlarını anlatamadıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını söyleyen Arıklı, önceki dönemde GKK Komutanına sorunları anlattığını ve yanıt aldığını belirtti.

Arıklı, kıdem konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını ifade ederek, kadınlarda 40, erkeklerde 45 yaştan itibaren sivile geçiş yapıldığını, madden ve manen kayıplar yaşadıklarını kaydetti.

Erhan Arıklı, barem artışları, lojman ve Güven Yapı Koop başvuruları konusunda da sıkıntı yaşandığını belirtti.

Siyasi otoritenin çözmesi gereken konular bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Barem ve kıdem konularını halletmemiz gerekiyor ki profesyonel askerliğe geçiş için adımlar atmaya başlayabilelim. Uzmanlığı cazip hale getirmeli, sorunları çözmeliyiz” dedi.

03/03/2020 16:19