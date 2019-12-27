Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 ölü,66 yaralı

Kazakistan'ın en büyük şehrinin Almatı yakınlarında 8'i çocuk, 5'i mürettebat toplam 93 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.

Havalanmasının ardından irtifa kaybeden uçak, bir beton duvara çarparak iki katlı evin üzerine düştü.

Sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı bilgisini paylaşırken, Almatı Sağlık İdaresi Başkanı Tleuhan Abildayev de 66 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sorumlular hukuk çerçevesinde cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Komitesinin açıklamasında da kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Reuters, AA, TRT Haber

27/12/2019 09:38