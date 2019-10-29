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Uluçay: Ülkemiz için üzücü bir gün başımız sağolsun

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, iki kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemiz açısından üzücü bir gün başımız sağ olsun" dedi.

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29/10/2019

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Uluçay: Ülkemiz için üzücü bir gün başımız sağolsun

Meclis Başkanı Uluçay, kazanın olduğu Geçitkale Havalimanında incelemelerde bulundu.  Uluçay sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Vahim bir kaza, eğitim uçuşu sırasında yaşanan bir kaza. Başımız sağ olsun. Şu an ekipler olay yerinde inceleme yapıyor. Kaza nedeni bundan sonra belli olacak. Ülkemiz açısından üzücü bir gün başımız sağolsun." dedi. 

29/10/2019 17:45
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TAGS: haber, kıbrıs, uluçay, havalanı, geçitkale
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