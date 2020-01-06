Çağra ailesi yeni yılı coşkuyla kutladı

Çağra ailesi 4 Ocak Cumartesi akşamı Girne’de Nerissa by Kaplıca’da düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Kalabalık ekibiyle Çağra, yeni yılı coşkuyla kutladı. Çağra çalışanları ve ailelerinin katıldığı gecede, Çağra Direktörü Kamil Çağra ve eşi, katılan tüm davetliler ile yakından ilgilendi.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kamil Çağra, “Şubat 1988’de 2 kişilik başladığımız bu yola bu yıl 80 kişilik ekiple devam ediyoruz. Bugünlere gelmemizde büyük payı olan personelime teşekkür ederim. Sonsuz hayal güçlerine inandığım ve bugün bu noktada olduğumuz için gurur duyduğum kızım Ödül Çağra ve oğlum Olgu Çağra’ya , çalıştırmayıp çalışan, karıncayı bile incitmeyen sevgili eşim Ayşe Çağra’ya ayrıca teşekkür ederim” dedi. Şubat ayında kuruluşun 32. Yıl dönümü olduğunu dile getiren Kamil Çağra, Girne’de Cratos Hotel yanında açılan yeni şubenin resmi açılışının da yakın tarihte gerçekleşeceğini dile getirdi.

Kamil Çağra bu yolculukta 2 ve 20 yılın üzerinde birlikte çalıştığı personellerin isimlerini sayarak onlara ve başarılı geçen 2019 yılında, emeği geçen tüm personellerine teşekkür etti.

Nerissa by Kaplıca’da birbirinden leziz yemekler eşliğinde başlayan yeni yıl eğlencesinde gece, müzik ve danslarla devam etti. Sahnennin hiç boş kalmadığı gecede Çağra personeli geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

06/01/2020 13:26