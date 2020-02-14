Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile Hasipoğlu, Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi görüşme ile ilgili açıklama yaptı

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14/02/2020

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile Hasipoğlu, Arter’i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Necdet Basa ve UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede,  yarın yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı kapsamında, Gazimağusa Belediyesi’nin süreçteki önemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

14/02/2020 17:03
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