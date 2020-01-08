Ajda Pekkan'dan rekor kazanç
Süperstar Ajda Pekkan 2019’u rekor bir kazançla kapattı. Bir yıla 65 konser ve iki reklam filmi sığdıran sanatçı, kazancıyla dudak uçuklattı.
08/01/2020
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Takvim gazetesinin haberine göre; kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan, geçtiğimiz senenin en çok kazanan ismi oldu.
Konser başına 200 bin alan Pekkan, özel gecelerde bu ücreti 600 bin TL'ye kadar çıkarttı.
Bir dondurma ve bir mobilya markasının reklam filminde de rol alan Süperstar, bu projelerden 6 buçuk milyon lira kazandı.
Eylül 2020'ye kadar da takvimini dolduran Pekkan 50 konserlik anlaşmaya imza attı.