Ajda Pekkan'dan rekor kazanç

Takvim gazetesinin haberine göre; kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan, geçtiğimiz senenin en çok kazanan ismi oldu.

Konser başına 200 bin alan Pekkan, özel gecelerde bu ücreti 600 bin TL'ye kadar çıkarttı.

Bir dondurma ve bir mobilya markasının reklam filminde de rol alan Süperstar, bu projelerden 6 buçuk milyon lira kazandı.

Eylül 2020'ye kadar da takvimini dolduran Pekkan 50 konserlik anlaşmaya imza attı.

08/01/2020 11:02