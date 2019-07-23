Havada büyük gerilim: Güney Kore'den Rus askeri uçaklarına uyarı ateşi

Güney Kore'den yapılan açıklamada Salı günü ülkelerinin hava sahasına giren Rus askeri uçağına yüzlerce kez uyarı ateşi açıldığı, ayrıca Çin ordusuna ait bir başka askeri uçağın da hava sahalarını ihlal ettiğini belirtildi.

3 Rus savaş uçağının Salı günü erken saatlerde Kore Hava Savunma Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği, hava sahalarına girmelerinin ardından iki Çin uçağının da aynı ihlali gerçekleştirdiği ancak Rusya'nın bunu ilk kez gerçekleştirdiği açıklandı.

Güney Kore ordusunun açıklamasına göre, Rus uçakları daha sonra Güney Kore-Japonya arasında gerginliğe sebep olan bir ada olan Dokdo üzerinde yine hava sahalarını ihlal etti. İddiaya göre Rus uçağı, Güney Kore hava sahasını terk etti ancak 20 dakika sonra tekrar girince Güney Kore ordusu uçağa art arda uyarı atışı yaptı.

Rus ya da Çinli yetkililerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Seul’deki Savunma Bakanlığı ise, Güney Kore hükümetinin Çin ve Rusya’nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunacağını belirtti.

Rusya'dan Güney Kore'ye tepki

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hava sahasını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Rusya, aksine Güney Kore jetlerinin tehlikeli manevralarda bulunduğunu ve mürettebatını tehlikeye attığını ifade etti.

Rusya ayrıca Güney Koreli pilotların hiçbir şekilde kendi askerleri ile iletişime geçmediğini ve riske attığını da belirtti.