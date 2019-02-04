Kocaismail: Kansere Karşı Bileklik kampanyası ile hastalara ilaç desteği sağlanacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanseri önleyici tedbirlerin kanseri tedavi etmekten çok daha ucuza mal olduğunu belirterek, hükümetlerin erken tanı ve koruma çalışmalarına yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Kocaismail, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bu sabah dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, ülke dışından doktor getirmenin, ülke içindeki doktor ve ilaç masrafları düşünüldüğü zaman bir hastayı tedavi etmenin en son adım olarak düşünülmesi gerektiğini, esas olanın kanserden korunmak olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına kanser hastalarıyla ilgili farkındalık yaratma, haber ve haber takibinde gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Kocaismail, bugün onkolog olmadığı günlerden, onkologları bulunan bir binaya kavuşulmasında ve hastalık konusundaki eksikliklerin giderilmesinde basının çok büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Raziye Kocaismail, basın mensuplarıyla 4 Şubat nedeniyle dünyada 170 ülkede eş zamanlı olarak Uluslararası Kanser Kontrol Birliği tarafından yayımlanan ortak bildiriyi paylaştı.

Kocaismail, hastaların bir doktora gidip hastalığının tespit edilememesi durumunda hemen bir onkoloğa yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, hastalığın taranması, saptanması ve erken teşhisin önemine işaret etti.

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın öngördüğü tüzüklerin hazırlanmasını, yasanın ivedilikle uygulanmasını ve Kanser Danışma Kurulu’nun daha sık toplanarak, tanı ve koruma çalışmalarına önem vermesi gerektiğinin altını çizen Kocaismail, hastalıkla mücadelede ilk adımın hastalığın önlenmesi olması gerektiğini vurguladı.

Kocaismail, “Yıllardır KKTC’de, KHYD, bir devlet politikası için mücadele vermiş, bugün yasası da geçirilen Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası ve ne yazık ki beklenildiği gibi etkin olmadı. Kanser Danışma Kurulu’nun da sık sık toplanıp belirlenen konularda süratle ilerleme kaydettiğini göremiyorum. Bu bütçeye dayalı bir engel olabilir ancak yapılan tedavilere harcanan para hesaplanırsa, koruma amaçlı yapılabileceklerin çok üzerinde maliyetler söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Bazı hastaların ilaç masraflarının 5 bin TL’yi bulduğunu belirten Kocaismail, bunun kimi zaman üçte birini, kimi zaman yarısını, eğer çok yoksul aile ise tümünü dernek olarak karşıladıklarını hatırlattı.

UZMANLARDAN “HAREKETE GEÇİN” ÇAĞRISI…

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser uzmanlarının tüm dünyaya “harekete geçin” çağrısı yaptığını belirten Kocaismail, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin (UICC) öncülüğünde bireylerin, sağlık çalışanlarının ve hükümetlerin farkındalığın artırılmasının, tarama, saptama ve teşhis için harekete geçilmesinin teşvik edildiğini kaydetti.

Hayat kurtarmada en etkili yolun erken kanser saptama, tarama ve teşhis olduğunu vurgulayan Kocaismail, “2018 yılında dünya çapında 18 milyon yeni kanser vakası görüldü, bunlardan 5 milyona yakın meme, rahim boynu, kolorektal, ve ağız kanseri daha erken teşhis edilip daha etkin bir şekilde tedavi edilebilirdi ve hastanın yaşama şansı ve yaşam kalitesi artırılabilirdi” diye konuştu.

KANSERLE İLGİLİ AFİŞLER REKLÂM PANOLARINDA YER ALACAK…

Derneğin hazırladığı kanserle ilgili afişlerin Lefkoşa terminal bölgesinde YDÜ girişinde ve Dereboyu’ndaki reklâm panolarında yer alacağını ifade eden Kocaismail, bunlar arasında “Varım ve Var Olacağım” kişisel çaba çağrısı ile “Ben Bir Öğrenciyim ve Başkalarını Bilgilendireceğim” mesajlarının bulunacağını belirtti. Kocaismail, çocukların ailelerin kanserden korunmasında büyük öneme ve role sahip olduğunu kaydetti.

Erken teşhisle Afrika gibi az gelişmiş ülkelerde dahi yüzde 78 başarıyla kanserin tedavi edilebildiğini bunun dünya genelinde yüzde 98 olduğunun altını çizen Kocaismail, erken teşhisin hayat kurtaracağını, hükümetlerin buna yatırım yapmaları halinde dernek olarak kendilerinin de iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

“KANSER İÇİN BİLEKLİK” İLE KANSER HASTALARINA İLAÇ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Raziye Kocaismail, “Band Against Cancer” (Kansere Karşı Bileklik) kampanyasının hafta içinde başlatılacağını ve tüm merkezlerde 5 TL’den satılıp, kanserli hastalara ilaç desteği sağlanacağını da açıkladı.

“ESKİNİZ HASTAYA ŞİFA”

Kocaismail, evdeki eski giyecek ve ayakkabıların da hastalara şifa olabileceğini belirterek, derneğin tüm bölgelerdeki demir bankalarına bu kıyafetlerin konulup, derneğe katkı yapılabileceğini de hatırlattı.

DÜNYA KANSER GÜNÜ 2019 HAKKINDA

Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat’ta yer alan gün kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedefleyip, ayrıca hükümetleri ve kişileri kansere karşı harekete geçmeye davet ediyor.

2019, yeni üç yıllık “I Am and I Will” (Varım ve Var Olacağım) kampanyasının ilk yılı. Yeni tema kişisel çaba çağrısında bulunarak şimdi harekete geçilmesi halinde kanserin giderek artan etkisinin azaltılabileceğini vurguluyor.

Geçen yıl 130 ülkede 1000’e yakın aktivite yer almış yarım milyondan fazla tweet atılmış ve 50 den fazla hükümet destek vermişti.

UICC’nin 50’den fazla partneri bulunuyor ve bunlar arasında kanserle savaşan örgütler, şirketler ve vakıflar da dahil. UICC, NCD ittifakı, McCabe Merkezi ve ICCP’nin kurucu üyesi.

Günle ilgili daha fazla bilgi www.worldcancerday.org adresinden elde edilebiliyor.

HERKESE TEDAVİ HAKKINDA

“Herkese Tedavi” de UICC nin yürüttüğü bir insiyatif. Uluslararası kanser toplumuna çağrıda bulunarak kanser servislerine ulaşımda olan eşitsizliğin ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Herkese tedavi hakkında daha fazla bilgi www.uicc.org/TreatmentforAll sitesinden elde edilebiliyor.