Final Üniversitesi’nde oryantasyon tamamlandı, dersler başladı…

Final Üniversitesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilerinin akademik ve sosyal uyumlaşma sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi etkinliklerin gerçekleştirildiği Oryantasyon Programı tamamlandı. Oryantasyon Programı kapsamında bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, Girne tanıtım gezisi ve Hoşgeldin Partisi gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. Öğrenciler yeni başlayacakları Üniversite yaşamına adapte olurken, diğer öğrenciler ile sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatı yakaladı.

Ülkemizden, Türkiye’den ve dünyanın 41 farklı ülkesinden gelen öğrencilere kaliteli eğitim sunan Final Üniversitesi’nin, 2019-2020 Akademik Yıl Oryantasyon Programı bilgilendirme toplantıları ile başladı. Üniversite’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantılarda Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel’in yanı sıra üniversitenin akademik ve idari birim sorumluları yeni gelen öğrencilere üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.

Girne turu ve “Hoşgeldin Partisi” ile program tamamlandı

Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Oryantasyon Programı kapsamında akademik, idari ve konaklama işlemlerini tamamlayan öğrenciler oryantasyon liderleri eşliğinde Girne gezisine katıldı. Öğrencilik hayatlarının önemli bir kısmını yaşayacakları kenti gezen öğrenciler programın son gecesinde Final Üniversitesi’nin yeni yaşam merkezinde havuz başı “Hoşgeldin Partisi”nde doyasıya eğlendi. Partide öğrenciler DJ performansı ile eğlenip kaynaşma imkanı bulurken yerel lezzetleri de tanıma fırsatı yakaladı.

Yoğun ve keyifli geçen Oryantasyon Programı ardından Final Üniversitesi’nde 2019-2020 Akademik Yılı’nın dersleri başladı.

30/09/2019 16:17