Katalonya'da gösteriler sürüyor: 80 yaralı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapılan açıklamada, protestoların üçüncü ve en şiddetli gecesinde, 46'sı polis memuru 80 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 33 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 4 protestocunun kamu düzenini bozma suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Katalonya'nın en büyük kenti Barcelona'da dün geceki protestolara katılan 10 binlerce kişi polisle çatıştı. Göstericilerden bazıları sokaklarda kurdukları barikatları, araçları ve çöp kutularını ateşe verdi. Protestocular, "Sokaklar her zaman bizim olacak!" sloganları attı.

Polis, protestolarda göstericilerin güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş, şişe ve maytap fırlattığı açıklamasını yaptı.

17/10/2019 14:22