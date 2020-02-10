Güney Kıbrıs’ta futbol maçlarında şike iddiaları sonuçsuz

Güney Kıbrıs’ta futbol maçlarında şike yapıldığına dair iddiaların ve araştırmaların bugüne kadar sonuçsuz kaldığı, şike şüphesi bulunan maçlara ilişkin şahitlik bulunmamasından ötürü soruşturmada herhangi bir sonuca ulaşılamadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, UEFA’nın 2011 yılından itibaren Rum futboluna ilişkin 85 dosyayı Rum makamlarına gönderdiği, Rum polisinin ise soruşturmalarında herhangi bir kanıt elde edemediğini yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu, konuya ilişkin açıklamasında, 2011 yılından bugüne kadar 85 şike dosyasını incelediklerini ancak herhangi bir kanıta ulaşamadıklarını belirtti.

Andreu, UEFA’nın gönderdiği dosyaların şike şüphesi olan maçlara ilişkin olduğunu ancak belirli bir kişi ismi içermemesinden dolayı soruşturmaların sonuçsuz kaldığını belirterek, ifadesine başvurulan hiç kimsenin elle tutulur bir bilgi vermediğini vurguladı.

Gazete, şike iddialarının sonuçsuz kalmasının en büyük sebebinin, herkesin “duymadım, görmedim, bilmiyorum” tutumunu takınması olduğu yorumunda bulundu.

10/02/2020 14:39