FETÖ'den 18 bin 630 ihraç

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 18 bin 630 personelin ihraç edildiğini, 982 emekli personelin de rütbelerinin geri alındığını bildirdi.

MSB tarafından, 2019 yılındaki faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aktop, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis ve Bilim 2 araştırma gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine denizden ve havadan güvenlik desteği verildiğini belirten Aktop, "KKTC Bakanlar Kurulu tarafından, 13 Aralık'ta alınan kararla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına tahsis edilen Geçitkale Havaalanı, 16 Aralık'tan itibaren Deniz Kuvvetleri İHA'ları tarafından kullanılmaktadır." dedi.

Aktop, TSK'nin 2019'da harbe hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla 15'i milli, 78'i uluslararası alanda olmak üzere 93 tatbikatın icra edildiğini veya katılım sağlandığını vurgulayarak, "Söz konusu tatbikatların 23'ü NATO kapsamında olup, 2 bin 414 personel ile iştirak edilmiştir. 2020 yılında da planlı NATO tatbikatlarına iştirak edilecektir." ifadesini kullandı.

Yarbay Aktop, TSK'nin küresel ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla farklı coğrafyalarda 15 göreve yaklaşık 2 bin 500 personelle iştirak ettiğine dikkati çekti.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çeken Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 3 bin 559'u 2019'da olmak üzere toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 5 bin 846 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."

ASKERALMA KANUNU

Aktop, 26 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi vererek, şunları paylaştı:

"Ocak, şubat ve mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020'de duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir.

Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019'a kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."

Milli Savunma Üniversitesinde 11 bin 500 askeri öğrencinin eğitimini südürdüğünü bildiren Aktop, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 subay ve astsubayın mezun olduğunu, dış kaynaktan temin edilerek temel eğitimlerini tamamlayan 15 bin subay ve astsubayın da TSK'ye katıldığını dile getirdi.

Aktop, 15 Temmuz 2016'dan sonra TSK'ye muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 80 bin personelin temin edildiğini ifade ederek, "Böylelikle 15 Temmuz 2016'da yüzde 45 olan muvazzaflık oranı yüzde 51'e yükselmiştir. Söz konusu oranın artırılması yönünde çalışmalara devam edilmektedir." diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından 7/24 esasına göre komuta/kontrol edilen GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uydularının görevlerinin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Aktop, şu bilgileri verdi:

"Uzayda 3'üncü yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 uydumuz ile bugüne kadar 5 bin 475 defa haberleşme sağlanmış, 47 bin 600 kare uydu görüntüsü başarıyla yer yüzüne indirilmiş ve bunlardan yaklaşık 13 bin 400 adedi ihtiyaç makamlarına ulaştırılmıştır. Uzayda 7'nci yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2 uydumuz ile de bugüne kadar 14 bin 560 defa haberleşme sağlanmış, 75 bin kare uydu görüntüsü başarıyla yer yüzüne indirilmiş ve bunlardan yaklaşık 3 bin 700 adedi ihtiyaç makamlarına ulaştırılmıştır."

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ

Bu arada, toplantı sonrasında bilgi veren askeri kaynaklar, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

TSK'nin İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik bir risk bulunmadığını bildiren askeri kaynaklar, "Gözlem noktaları ile ilgili herhangi bir güvenlik endişesi yok, ikmal ile ilgili de bir sorun yok. Biz bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gözlem noktalarında Astana Mutabakatı kapsamında gözlem yapıldığını anımsatan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Şayet bu noktalara bir saldırı olur ise bu noktalar kendini savunacak yeterlilikte ve muharebe gücündedir. Görevleri oradaki faaliyetleri gözetleme ve rapor etme olsa da meşru müdafaa kapsamında savunma yapabilecek durumdadır."

27/12/2019 17:14