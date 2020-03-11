Koronavirüs salgınında ülke ülke son durum ne?

Virüs, dünya genelinde 119 bin 132 kişiye bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 284'e ulaştı. Son olarak Türkiye Sağlık Bakanı Koca, gece saatlerinde Türkiye'de bir vatandaşta koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Peki İran'da ve İtalya'da büyük hızla ilerleyen koronavirüs hangi ülkelere yayıldı, son durum nedir?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Covid-19) tüm dünyada ürkütücü bir hızla yayılıyor. Virüs son 1 ay içerisinde Çin ile beraber başta İtalya ve İran olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise geçtiğimiz ay, Çin dışında Çin'de olduğundan dokuz kat daha fazla yeni vaka ortaya çıktığını ve ilk kez böyle bir durum görüldüğünü belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4 BiN 284'E ÇIKTI

gisanddata.maps.arcgis.com adlı sitede yer alan anlık güncellemelere göre bugün itibariyle 119 bin 132 vaka olduğu ve toplamda 4 bin 284 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sitedeki verilere göre 119 bin 132 vakanın 80 bin 956'sı Çin'de görülüyor. Yine aynı şekilde resmi rakamlara göre 4 bin 284 ölümün 3 bin 162'si Çinlilerden oluşuyor.

ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM İTALYA'DA

Çin'den sonra virüs kabusunu en çok yaşayan ülkeler ise İran ve İtalya olarak görülüyor.

İtalya'da dün gece itibariyle Covid-19 salgınında vaka sayısı 10 bin 149, yaşamını yitirenlerin sayısı 631 olarak açıklandı.

İran'da ise son verilere göre 8 bin 42 vaka bulunuyor, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 291.

Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke ise 10 bin 149 ile yine İtalya...

İtalya'yı sırasıyla 8.042 ile İran, 7.755 ile Güney Kore, 1.784 ile Fransa, 1.695 ile Almanya, 1.037 ile ABD, 581 ile Japonya, 491 ile İsviçre, 400 ile Norveç, 382 ile Hollanda, 382 ile Birleşik Krallık, 355 ile İsveç, 267 ile Belçika, 262 ile Danimarka, 182 ile Avusturya, 160 ile Singapur, 129 ile Malezya, 110 ile Bahreyn, 107 ile Avustralya, 93 ile Kanada, 89 ile Yunanistan, 81 ile İzlanda, 75 ile İsrail, 74 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 71 ile Irak, 69 ile Kuveyt, 63 ile Çek Cumhuriyeti, 59 ile Mısır, 56 ile Hindistan, 53 ile Tayland, 51 ile San Marino, 41 ile Portekiz ve Lübnan, 40 ile Finlandiya, 34 ile İrlanda, 33 ile Filipinler, 31 ile Brezilya, Vietnam ve Slovenya, 27 ile Endonezya, 25 ile Romanya ve Filistin, 24 ile Katar, 22 ile Polonya, 20 ile Suudi Arabistan, Rusya ve Cezayir, 19 ile Arjantin, 18 ile Umman, 17 ile Şili, 16 ile Pakistan, 15 ile Ekvador ve Gürcistan, 14 ile Hırvatistan, 12 ile Estonya, 11 ile Azerbaycan, 11 ile Peru, 10 ile Arnavutluk, 9 ile Belarus, Kosta Rika ve Macaristan, 8 ile Panama ve Letonya, 7 ile Kuzey Makedonya, Slovakya, Güney Afrika ve Meksika, 6 ile Tunus ve Maldivler, 5 ile Fransız Guyanası, Bosna-Hersek, Yeni Zelanda, Afganistan, Dominik Cumhuriyeti, Lüksemburg, Malta, Paraguay, Sırbistan, 4 ile Bulgaristan ve Senegal, 3 ile Litvanya, Bangladeş, Moldova, Fas, Kolombiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Martinik, 2 ile Kamboçya, Bolivya, Kamerun, Saint Martin, Faroe Adaları ve Nijerya takip ediyor.

Türkiye, Ukrayna, Manş Adaları, Burkina Faso, Saint Barthélemy, Monaco, Jamaika, Moğolistan, Togo, Emenistan, Liechtenstein, Andorra, Cebelitarık, Brunei, Bhutan, Nepal, Vatikan, Ürdün ve Sri Lanka'da da 1'er vaka bulunuyor.

Gerçek zamanlı güncellemelerin yapıldığı sitede koronavirüsün dünya üzerinde şu ana kadar 114 ülkeye yayıldığı görülüyor.

KKTC'DE İLK KORONAViRÜS VAKASI

KKTC Sağlık Bakanlığı virüs ile ilgili açıklama yaptı.

“Alman hastanın genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir ve takip altındadır”

Daha önce açıkladığımız üzere Salamis Bay Otel’e 8 Mart 2020’de saat 19.00’da giriş yapan bir Alman turistte bu sabah Corona virüs pozitif olarak bulunmuştur. Bu hastanın genel durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir. Hastanın uçakta yakın temas ettiği saptanan kişiler karantina merkezinde 14 gün süreyle takibe alınmıştır. Ayrıca, Freebird Havayolları’na ait uçakla gelen tüm turistlerin kaldığı üç otel karantina altına alınmıştır (Salamis Bay Conti Otel, Port View Otel, The Pine Oscar Otel).

Ayrıca Salamis Otel’in çalışanlarının kaldığı lojmanlar da boşatılarak, personel Salamis Otel’de karantina alınmıştır.

Söz konusu otellere giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanmıştır. Otellerdeki ilaçlama çalışmaları devam etmektedir.

Corona pozitif hasta Salamis Bay Otel’e 8 Mart 2020 tarihinde saat 19.30’da giriş yapmıştır. Bakanlığımız oteli bu sabah 10 Mart 2020 saat 07.00 itibariyle karantinaya almıştır. Bu iki tarih arasında otelde bulunup, şu anda otelden ayrılmış olan kişilerin 14 gün süre ile evlerinde kalmaları, ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları gerekmektedir. Dışarıya çıkmalarının ve ev halkıyla ortak alanları kullanmalarının zorunlu olduğu hallerde maske takmaları önemle rica olunur. Bu kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler olması durumunda salgın iletişim numaralarından derhal bize ulaşmaları gerekmektedir. İlgili numaralar (0533 8501188 veya 0548 8501188) Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatlarıdır.

Sabah saatlerinde pozitif olan Alman hastanın genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir ve takip altındadır. Alman hastanın eşine gerekli testler yapılmış ve negatif sonuca ulaşılmıştır. 3 kişi de hastanın yakın temasta olduğu gerekçesi ile gözlem altında tutulmaktadır. Şu anda diğer takip altında olan kişilerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Şu anda tüm sınır kapılarında (kara, deniz, hava), hijyen önlemleri ve denetimler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Sınır kapıları, hava ve deniz limanları, kişilerin ulaştığı kalabalık alanlar dahil ilaçlanmıştır.

Sağlık personeli sayısı arttırılmış, sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılmaktadır. Bakanlığımız düzenli olarak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.

“Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması ve bireysel olarak alması gereken önlemler önem taşımaktadır”

Ülkemizde ilk Korona virüs vakası tespit edilmiştir. Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemler şunlardır;

1- Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.

2- Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.

3- Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.

4- Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları.

( 0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )

5- Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı hasta kişilerin temaslıları ile ilgili sağlık önlemlerini almaktadır. Sadece bir kişide korona virüsü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli açıklamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaya devam edecektir

TÜRKİYE'DE DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Türkiye'de de dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Özellikle yurt dışından gelenler için Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı yayınlayarak Coronavirus salgınına karşı önemli tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

İşte TC Sağlık Bakanlığı'nın listesine göre 14 gün kuralında dikkat edilmesi gerekenler...

TC SAĞLIK BAKANLIĞI 14 GÜN KURALI

Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması

Evden çıkılacaksa maske takılmalı

Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı

Ziyaretçi kabul etmeyin

Ayrı bir odada kalın

Odanızı sık sık havalandırın

Mümkünse ayrı tuvalet kullanın

Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı

Evde de tıbbi maske takılmalı

11/03/2020 11:44