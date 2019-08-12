1’i aklandı 2’sinin görevini ihmal ettiği ortaya çıktı!

Sahte evrak meselesiyle ilgili tutuklanan Girne Tapu Dairesi çalışanları Türkan Dayı ile Vedia Vaizoğlu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Özlem Akdağ ise suçla bağı bulunamadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memur, zanlıların 5 Temmuz 2019 tarihinde Mehmet Eminoğlu’nun 5 ayrı şahsın imzasını sahteleyip, Serdar Özbekoğlu’na tasdik ettirdiği sahte vekaletnamelere işlem yaptığını söyledi. Polis, zanlıların 5 vekaletnamenin devir ve takdir işlemlerini yapıp onayladıklarını belirtti. Yapılan işlemler sonucu 600 bin Sterlin tutarındaki 6 ayrı mülkün zanlı Eminoğlu’nun şirketine devrolduğunu kaydeden polis, zanlıların telefon dökümleri ile banka hesaplarının incelendiğini ifade etti.

Polis, ayrıca zanlıların mal varlıklarının da mercek altına aldığını, ancak 2019 yılında herhangi bir mülk edinmediklerinin belirlendiğini aktardı. Polis, zanlılar hakkındaki ‘görevi ihmal suçunun’ kesinleştiğini, bu konuda dava getirileceğini belirtti ancak sahte evrak suçlaması ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Polis, zanlıların sürmekte olan sahte evrak soruşturmasına etki edemeyeceklerini belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve her zanlı için 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.