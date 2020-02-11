1’i cezaevine gönderildi diğeri teminata bağlandı

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Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden ülkemize askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yapmak isterken yakalan zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, 0huzurda bulunan zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain’in 07 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçtiklerini ve 08 Şubat 2020 tarihinde saat 00.20 raddelerinde yine ayni yerden Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeden geçmek istedikleri esnada nöbet yerinde görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Özoğlu, zanlı Hasan Raciva’nın Ocak 2020 tarihinde yine ayni bölgeden Güney Kıbrıs’a gidip geldiğini mahkemeye aktardı. Özoğlu, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Hasan Raciva’nın 2017 tarihinden itibaren kaçak olduğunu diğer zanlının ise üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Hasan Raciva’nın 16 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlı Sadaqat Hussain’in ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

11/02/2020 18:02