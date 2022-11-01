2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: 'Tek dileğimiz farkındalık ve halkımızın desteği'

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla halka farkındalık ve destek çağrısı yaptı.

Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, vakfın, kurulduğu günden beri, kanser teşhisi almış çocuk ve ailelerinin, ayrıca kanser sürecindeki bireylerin hayatlarını mümkün oldukça kolaylaştırmak için faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Özeralp, hayat pahalılığının artması ve insanların temel ihtiyaçlarında bile alım gücünün günden güne düşmesinin, hem hayır kurumlarının bağışlarını hem de kanser yolculuğundaki aileleri büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

Özeralp, bu yüzden bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, bağışçıların bilgi almak için +90 (392) 227 0616-17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonları arayabileceğini veya www.kemalsaracoglu.org websitesini ziyaret edebileceklerini kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



01/11/2022 15:29