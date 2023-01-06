2 ani ölüm birden!

37 ve 62 yaşlarında iki kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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06/01/2023

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2 ani ölüm birden!

Girne ve Boltaşlı'da 37 ve 62 yaşlarında iki kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Polis soruşturması devam ediyor.

"37 yaşında hayatını kaybetti"

​Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre;05.01.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

"Girne'de ani ölüm"

Girne’de sakin Susan Loraıne SLATER (K-62) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre;05.01.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin Susan Loraıne SLATER (K-62) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.Soruşturma devam etmektedir.

06/01/2023 11:56
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TAGS: 2, ani, ölüm, ev, polis,
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