2 ani ölümün sebebi belirlendi

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06/09/2024

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2 ani ölümün sebebi belirlendi

 

Halil Gazelci’nin ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği”, Meryem Perto’nun ise “solunum ve dolaşım yetmezliği ile yaşlılık” olduğu belirlendi.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün Türkmenköy’de evinde  aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Halil Gazelci’nin (E-67) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Bugün Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Merkezi’nde, odasında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Meryem Petro’nun (K-94) ise doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “solunum ve dolaşım yetmezliği ile yaşlılık” olduğu  belirtilendi.

06/09/2024 16:21
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TAGS: haber, kıbrıs, ani ölüm
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