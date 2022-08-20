2 araç araziye yuvarlandı!

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu’nda akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bir aracın, Lefkoşa istikametinde seyrederken, kamyoneti ve MB150 plaka numaralı salon araca çarpmasıyla karşı şeride geçen 2 araç yoldan çıkarak araziye yuvarlandı. İki araca çarpan arabanın ise olay yerinden kaçtığı bildirildi. Kazada yaralananların acil ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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20/08/2022 16:51