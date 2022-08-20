2 araç araziye yuvarlandı!

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu’nda akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

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20/08/2022

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2 araç araziye yuvarlandı!

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu’nda akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bir aracın, Lefkoşa istikametinde seyrederken, kamyoneti ve MB150 plaka numaralı salon araca çarpmasıyla karşı şeride geçen 2 araç yoldan çıkarak araziye yuvarlandı. İki araca çarpan arabanın ise olay yerinden kaçtığı bildirildi. Kazada yaralananların acil ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

 

 

20/08/2022 16:51
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TAGS: arac, kaza, lefkoşa
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