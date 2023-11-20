2 aylık bebek hayatını kaybetti

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20/11/2023

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2 aylık bebek hayatını kaybetti


Gazimağusa'da dün sabah saat 07.30 sıralarında 2 aylık  Sahra Nil Çolakoğlu isimli bebek annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.  Yapılan otopside bebeğin ölüm sebebinin "mide içeriği aspirasyonu ve asfiksi" sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:19.11.2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Sahra Nil ÇOLAKOĞLU (2 Aylık Bebek) ikametgahının yatak odası içerisinde yatağında annesi tarafından ölü olarak bulunmuştur. Yapılan otopsisinde bebeğin ölüm sebebinin "mide içeriği aspirasyonu ve asfiksi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

20/11/2023 14:12
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